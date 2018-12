Natale 2018, giochi in sconto per NVIDIA SHIELD TV

Filippo Vendrame,

Per Natale, NVIDIA ha deciso di lanciare una serie di ghiotti sconti per NVIDIA SHIELD TV. Più nello specifico, la società ha fatto sapere che sino al prossimo 26 di dicembre sarà possibile approfittare di sconti sino al 66% su molti titoli importanti. Trattasi sicuramente di una ghiotta occasione per poter ampliare il proprio archivio di giochi inserendo qualche titolo nuovo risparmiando cifre interessanti.

NVIDIA evidenzia, comunque, che la data e la disponibilità delle promozioni dei singoli giochi potrebbero variare, in quanto soggette a possibili modifiche da parte dei publisher. Gli utenti potranno, dunque, divertirsi con gli amici con titoli come a Jackbox Party Pack 5, Oddworld: New ‘n’ Tasty!, Snowboard Party: World Tour Pro e Teslagrad sapendo di aver risparmiato molto sul loro acquisto. Inoltre, NVIDIA evidenzia che per chi non avesse ancora deciso che regalo di Natale acquistare è ancora valida la promozione che vede scontare di 40 euro proprio NVIDIA SHIELD TV. Promozione che sarà disponibile sino al 25 dicembre.

Il Natale di NVIDIA SHIELD TV è, quindi, davvero molto ricco. Di seguito una carrellata dei giochi in offerta con NVIDIA SHIELD TV con i relativi sconti.

NVIDIA SHIELD TV, giochi in offerta

Alto’s Adventure TV- 50% di sconto

Ashworld – 50% di sconto

Battle Supremacy – 50% di sconto

Caterzillar – 50% di sconto

Chameleon Run – 50% di sconto

Crashlands – 50% di sconto

Death Road to Canada – 50% di sconto

Fossil Hunters – 50% di sconto

Heroes of Loot 2 – 50% di sconto

Hotline Miami 1 – 50% di sconto

Hotline Miami 2 – 50% di sconto

Jackbox Party Pack 5 – 30% di sconto

Meganoid – 50% di sconto

Oddworld: New ‘n’ Tasty! – 50% di sconto

Puddle + – 65% di sconto

realMyst – 50% di sconto

Riptide GP: Renegade – 66% di sconto

Riven: The Sequel To Myst – 50% di sconto

Snowboard Party Pro – 50% di sconto

Snowboard Party: World Tour Pro – 50% di sconto

Space Grunts – 50% di sconto

Teslagrad – 58% di sconto

The Talos Principle – 50% di sconto

Ticket to Ride – 60% di sconto