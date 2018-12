Natale 2018, da Wind Tre sconti su Google Play

Filippo Vendrame,

Il Natale è oramai alle porte e Wind Tre ha deciso di fare un ghiotto omaggio a tutti i suoi clienti. La promozione è rivolta, dunque, sia agli utenti del brand Wind che a quelli del brand 3 Italia. L’iniziativa natalizia di Wind Tre mette al centro Google Play, lo store delle app di Android. Sono previsti, infatti, sconti speciali fino al 70% sui giochi da scaricare e sui contenuti da acquistare all’interno delle app.

La promozione è disponibile anche per i clienti che effettuano pagamenti con il credito o con il conto telefonico: un modo semplice e sicuro, che consente di acquistare anche app, musica, e-books e film, senza dover usare la carta di credito. Basta selezionare “Usa fatturazione Wind” oppure “Usa fatturazione 3” al momento della scelta della modalità di pagamento. La promozione sarà valida per due settimane, con diversi contenuti a prezzo ridotto. In particolare, fino al 26 dicembre, gli sconti interesseranno i giochi Clash Royale, Pokemon Go, Final Fantasy XV, Empires & Puzzles e Lineage 2 Revolution. Dal 27 dicembre al 2 gennaio i vantaggi riguarderanno, invece, Candy Crush Friends Saga, PUBG, Marvel Contest of Champions e Summoners War.

La promozione è attivabile da smartphone Android attraverso un link dedicato. In definitiva trattasi di una promozione davvero molto interessante perché permette ai clienti di Wind Tre di poter acquistare qualche gioco o qualche contenuto da Google Play risparmiando cifre interessanti.

Un piccolo omaggio di Natale che mette ulteriormente in risalto l’attenzione verso il cliente che ha sempre dimostrato nel tempo Wind Tre.

Maggiori informazioni su questa speciale offerta per Google Play direttamente all’interno dei siti ufficiali di Wind e di 3 Italia.