CES 2019, guida autonoma per Magneti Marelli

Filippo Vendrame,

Magneti Marelli parteciperà al CES 2019 di Las Vegas dove proporrà le proprie tecnologie pensate per migliorare l’interazione tra il veicolo, i suoi occupanti e l’ambiente circostante, aumentando la sicurezza. Tra le soluzioni per il settore automotive che saranno portate si menzionano lo Smart Corner; soluzioni avanzate di “perception technology”; la tecnologia Digital Light Processing (DLP), con il primo proiettore di serie al mondo da 1,3 milioni di pixel; tecnologie di connettività perfettamente integrate nei veicoli; soluzioni avanzate per l’illuminazione; un’interfaccia “olistica” uomo-macchina HMI (Human Machine Interface).

Più nello specifico, lo Smart Corner è una tecnologia che integra nei proiettori anteriori e nei fanali posteriori i sensori utili a garantire le funzionalità necessarie per la guida autonoma, assicurando elevati standard di design e performance di illuminazione. Il sistema è infatti in grado di accogliere i diversi tipi di sensori richiesti dai car maker, come LiDAR, radar, telecamere, ultrasuoni, così come soluzioni di illuminazione avanzata a LED, quali sistemi adattivi ADB (Adaptive Driving Beam) e la tecnologia Digital Light Processing (DLP). Lo Smart Corner assicura una visione a 360 gradi attorno al veicolo, garantendo ridondanza. L’integrazione dei sensori nei proiettori e fanali del veicolo permette ai car maker di beneficiare di una soluzione completa e indipendente, che si traduce nella semplificazione del processo produttivo e nella conseguente riduzione dei costi di produzione e del peso.

Magneti Marelli ha sviluppato una serie di tecnologie di connettività integrate come schermi a diodi organici a emissione di luce a matrice attiva (AMOLED) integrati nella griglia frontale e nella parte posteriore del veicolo per comunicare le intenzioni del guidatore, segnali per indicare all’esterno l’attivazione della modalità di guida autonoma, un assistente virtuale interattivo, avvisi sonori udibili all’esterno e visualizzazione di messaggi pubblicitari sfruttando lo standard V2X.

Magneti Marelli mostrerà anche come ha integrato telecamere, sensori e “perception software” per consentire il monitoraggio del guidatore. Uno dei fattori distintivi della soluzione sviluppata dall’azienda risiede nel fatto che necessita di una bassa potenza di calcolo e non richiede un hardware complesso. Una volta determinate le condizioni dell’automobilista, i dati si interfacciano con l’HMI per adattare dinamicamente l’ambiente della vettura allo stato del guidatore.

L’azienda presenterà anche soluzioni che consentono la perfetta integrazione di diversi display, comandi e dati al servizio del guidatore per fornirgli informazioni come, quando e dove sono necessarie. Le più recenti tecnologie sviluppate dell’azienda in quest’ambito consentono di migliorare la percezione, la profondità e il realismo, senza richiedere spazio sul cruscotto.

Magneti Marelli è la prima azienda ad aver commercializzato, con la tecnologia DLP, il primo proiettore di serie al mondo da 1,3 milioni di pixel. La tecnologia DLP crea condizioni di illuminazione ideali e consente di proiettare immagini sulla strada per comunicare con gli automobilisti e i pedoni.

Inoltre, la società esporrà anche una grande varietà di moduli ADB, in grado di aumentare la visibilità e, di conseguenza, la sicurezza e il comfort visivo alla guida. I proiettori dotati di ADB possono funzionare in modalità “abbagliante” quasi per il 100% del tempo, assicurando il massimo rendimento luminoso. Combinando il laser con sorgenti di luce LED, l’ultima generazione di proiettori realizzati dall’azienda raggiunge una profondità di illuminazione di oltre 600 metri.