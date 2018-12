Sony annuncerà Xperia XA3 e L3 al CES 2019?

Luca Colantuoni,

I principali produttori di smartphone non scelgono la manifestazione di Las Vegas per mostrare nuovi modelli, quindi Sony può annunciare liberamente i suoi dispositivi di fascia media e bassa. Mantenendo fede alla tradizione, al CES 2019 verranno probabilmente presentati gli Xperia XA3, XA3 Ultra e L3, dei quali circolano da qualche settimane le possibili specifiche e alcuni render basati sui disegni CAD.

I tre smartphone avranno uno schermo con rapporto di aspetto 18:9, quindi Sony rimarrà fedele alle cornici. Ci saranno ovviamente differenze in termini di diagonale e risoluzione. Xperia XA3 Ultra, come si deduce dal nome, sarà il modello di maggiori dimensioni. Si prevede un display di 6,5 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 660 o 670, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Xperia XA3 avrà sicuramente uno schermo più piccolo, forse con diagonale di 5,9 pollici.

Entrambi i modelli dovrebbero avere una doppia fotocamera posteriore, una vera novità per Sony (non sono trapelati dettagli su sensori e obiettivi). Altre specifiche comune saranno la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali posizionato sul lato destro, sotto il pulsante di accensione. Per il telaio verrà utilizzato l’alluminio.

Xperia L3 dovrebbe invece avere un telaio in policarbonato e uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel). Anche questo modello avrà un sensore biometrico laterale e una doppia fotocamera posteriore, disposta però in verticale nell’angolo superiore sinistro. Sui tre smartphone verrà installato Android 9 Pie. Per avere la conferma ufficiale non resta che attendere l’annuncio del produttore giapponese. Secondo il sito Droid Shout, il prezzo del nuovo Xperia XA3 Ultra sarà 519,00 euro in molti paesi europei.