Joled porta gli OLED sui desktop

Antonino Caffo,

Grazie a una nuova joint venture, il mondo dei PC sta per cambiare. Japan Display, Panasonic e Sony hanno collaborato per formare Joled, un nome che punta a realizzare display OLED per i monitor dei computer fissi. Il gruppo ha recentemente rivelato un trio di pannelli durante una delle tante fiere di elettronica in Giappone. Si tratta di schermi con due diverse diagonali, la più grande da 27 pollici e gli altri da 21,6 pollici. Tutte sfoggiano il supporto alla risoluzione 4K, una prima assoluta per quanto concerne il mondo dei PC.

Uno dei primi dispositivi a godere dei monitor di Joled sarà Asus con il suo Proart PQ22UC. Si tratta di un prodotto con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e comprendente l’intera gamma di colori DCI-P3. Come impareremo di seguito, con l’arrivo ufficiale sul mercato, il pannello non è destinato a tutti ma in modo particolare ai professionisti della grafica, che necessitano di un display dalle alte qualità, con una restituzione in gamut eccellente.

Di certo, seppur Joled ha dato il via al mercato, non vedremo così tanti display OLED in giro per i desktop nei prossimi mesi. Il motivo è che ci sono un paio di problemi da affrontare, non per ultimo la questione del burn-in. Come accade non di rado sui telefonini, risoluzioni maggiori possono causare la persistenza degli elementi visti sullo schermo anche quando si cambia pagina. Se su una diagonale ridotta la situazione è evidente, lo sarà ancora di più su polliciaggi importanti.

Non a caso, chi produce OLED considera la “ritenzione” dell’immagine come qualcosa di possibile e quasi naturale, ma trasferendo tutto ciò a bordo di un computer dove le finestre possono cambiare rapidamente, beh, non pare essere nulla di così piacevole. Risolti questi punti, si potrà dire finalmente addio al buon vecchio e consolidato LCD.