Mozilla mostra banner pubblicitari in Firefox 64

Mozilla ha testato varie soluzioni per incrementare i profitti attraverso Firefox, una della quali prevede la visualizzazione di contenuti sponsorizzati (solo negli Stati Uniti). Alcuni utenti hanno ora segnalato la comparsa di strani banner pubblicitari nella parte inferiore della schermata. Mozilla ha confermato che si è trattato di un “esperimento”.

L’inserzione pubblicitaria è iniziata ad apparire in Firefox 64 per desktop negli ultimi giorni del 2018. Il messaggio conteneva un ringraziamento per gli utenti da parte di Mozilla e suggeriva di prenotare un hotel su Booking.com, in modo da ricevere una carta regalo di Amazon del valore di 20 dollari. Il pulsante “Find a hotel” portava quindi al noto sito di prenotazioni. La novità è stata ovviamente accolta in maniera negativa dato che non è stata preannunciata, a differenza dei contenuti sponsorizzati di Pocket.

Un portavoce di Mozilla ha chiarito che lo snippet è stato visualizzato solo per cinque giorni da circa il 25% degli utenti statunitensi. Lo scopo dell’esperimento è fornire “più valore” agli utenti Firefox mediante offerte dei partner (in questo caso Booking.com e Amazon). Mozilla sottolinea che nessun dato è stato condiviso con terze parti, se non è stato cliccato il pulsante nell’inserzione. All’inizio del mese era stata offerta la possibilità di partecipare gratuitamente ad un concerto dei Phosphorescent.

Al momento non si segnalano simili iniziative in Italia. In ogni caso per non vedere gli snippet è sufficiente spuntare la voce corrispondente nelle opzioni di Firefox: