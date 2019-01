Le nuove Ryzen 9 su un sito russo

Antonino Caffo,

Manca oramai poco all’avvio dell’edizione 2019 del CES di Las Vegas. Qui i maggiori produttori di processori e schede grafiche sono attesi con le loro iterazioni più recenti. Assoluta protagonista sarà AMD con la famiglia delle Ryzen 9, che proprio negli Stati Uniti dovrebbero vantare la loro prima uscita ufficiale.

Ma grazie a un paio di indiscrezioni, abbiamo già potuto conoscere alcune delle caratteristiche che faranno parte della franchigia 2019. L’ultimo leak proviene da un sito russo, un retailer di nome E-Katalog, che ha diffuso prematuramente le specifiche delle Ryzen, svelandone così tutte le potenzialità. Ecco allora ben 16 core a 32 thread, assieme ad una velocità di clock fino a 4.7 GHz. Ma non è tutto, il portale si è occupato di tutte le Ryzen di prossima fattura, dalle top di gamma a quelle più in basso, a partire dalla serie 3.

In tal caso, le Ryzen 7 3700X sono sicuramente le più interessanti per il pubblico al quale si rivolgono: saranno le prime CPU a raggiungere la velocità di clock di 5 GHz, anche se in modalità boost. Questo rispecchia gli sforzi di Intel di offrire dei processori con clock elevati nel segmento di medio gamma, col tentativo di stare al passo con la concorrenza più agguerrita, rinvigorita dal successo dell’architettura Zen. Con l’incremento prestazionale delle CPU Ryzen 3 entry-level avremo a bordo 6 core e 12 thread, su una velocità di base di 3,2 GHz. In basso tutti i dettagli.

Ryzen 9 3800X: 16 core; 32 thread; 3.9 GHz clock di base; 4.7 GHz clock con boost; TDP 125 W

Ryzen 7 3700X: 12 core; 24 thread; 4.2 GHz clock di base; 5.0 GHz clock con boost; TDP 105 W

Ryzen 7 3700: 12 core; 24 thread; 3.8 GHz clock di base; 4.6 GHz clock con boost; TDP 95 W

Ryzen 5 3600X: 8 core; 16 thread; 4.0 GHz clock di base; 4.8 GHz clock con boost; TDP 95 W

Ryzen 5 3600: 8 core; 16 thread; 3.6 GHz clock di base; 4.4 GHz clock con boost; TDP 65 W

Ryzen 3 3300X: 6 core; 12 thread; 3.5 GHz clock di base; 4.3 GHz clock con boost; TDP 65 W

Ryzen 3 3300: 6 core; 12 thread; 3.2 GHz clock di base; 4.0 GHz clock con boost; TDP 50 W

Detto ciò, non dovremo aspettare a lungo per l’ufficialità. La CEO di AMD, Lisa Su, terrà una conferenza all’apertura del CES 2019 di Las Vegas, dove si prevede vi saranno ulteriori dettagli sulle imminenti CPU a 7 nanometri Zen 2.