Samsung, rimborso sino a 500 euro sui nuovi TV

Filippo Vendrame,

Samsung ha deciso di rimborsare sino a 500 euro i suoi clienti per l’acquisto di un televisore di ultima generazione. Buone notizie, dunque, per chi fosse interessato a cambiare la TV di casa. La promozione denominata “Anno nuovo. TV nuovo” sarà valida sino al prossimo 2 di febbraio 2019. Dunque, gli interessati avranno tempo sino a quella data per acquistare il loro nuovo TV Samsung. Tuttavia, la casa coreana sottolinea che non tutti i suoi TV rientrano in questa esclusiva promozione.

All’interno del regolamento dell’iniziativa si legge che l’offerta è valida solamente per i modelli QE65Q9FN, QE55Q9FN, QE75Q6FN, QE65Q8FN e QE75Q7FN. Più nello specifico, acquistando i TV Samsung QE65Q9FN, QE55Q9FN e QE75Q6FN si avrà diritto ad un rimborso sino a 300 euro. Acquistando, invece, i modelli QE65Q8FN e QE75Q7FN, le persone potranno ottenere un rimborso sino a 500 euro. Approfittare di questa promozione è davvero molto semplice. Una volta acquistato il nuovo televisore, i consumatori dovranno registrarlo all’interno del sito dedicato all’iniziativa entro e non oltre 18 febbraio 2019. Sarà richiesto di inserire alcuni dati come la prova d’acquisto e l’IBAN su cui effettuare il bonifico.

Se la registrazione del prodotto sarà stata fatta correttamente, il rimborso sarà erogato entro 45 giorni dall’email di convalida. All’interno del regolamento della promozione si legge che i televisori compatibili con l’iniziativa dovranno essere acquistati solamente all’interno di alcuni negozi ed eShop.

Per scoprire dove poter acquistare i televisori per ricevere il rimborso è sufficiente recarsi all’interno del mini sito dedicato alla promozione e leggere il regolamento dell’iniziativa. Tra i punti vendita compatibili si menzionano Amazon, MediaWorld, Unieuro e tanti altri.