Asus presenta i nuovi Chromebook 2019

Come dimostrano le ultime novità in ambito hardware, i principali produttori hi-tech non hanno tempo di aspettare il CES 2019. Questa volta tocca ad Asus, che ha presentato i nuovi prodotti della gamma Chromebook, lato portatili.

Si tratta dei C204, Flip C214 e del C403, destinati a pubblici differenti ma tutti contraddistinti dalla stessa peculiarità della famiglia con Chrome OS: versatilità, leggerezza e buone prestazioni. Il Chromebook C204 succede al modello C202, di cui è più sottile, grazie a uno spessore di 1,95 cm. Monta un telaio gommato con angoli rinforzati e soprattutto una tastiera resistente e anti-manomissione. Il C204 include 4 GB di RAM, una CPU Celeron N4000, due porte USB 3.1 e due porte USB Type-C. Dovrebbe durare “tutto il giorno” grazie alla batteria da 50 watt-ora, ma Asus non ha fornito una stima reale dell’autonomia.

Il Chromebook Flip C214 è un passo avanti rispetto al C204, con un design 2-in-1, capace di piegarsi a 360 gradi. Potenziato da un processore Celeron N4000 (sarà disponibile un aggiornamento all’N4100), offre 8GB di memoria RAM e 64GB di storage via eMMC. Peculiarità è la presenza di una fotocamera nell’angolo in basso a destra, perché secondo Asus, nella posizione precedente sarebbe stata facilmente oscurata nelle modalità di trasformazione piegata.

Per gli studenti invece c’è il C403, un laptop da 14 pollici che, per il produttore “non è più grande di un libro di testo e si adatta facilmente a qualsiasi borsa o zaino”. Proprio come i suoi fratelli, presenta un esterno robusto e una tastiera solida anche se la cerniera ruota solo di 180 gradi in modalità flat. La dotazione parla di una CPU Celeron N3350, fino a 4 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione, due porte USB Type-C e due porte USB 3.1. Tutti disponibili nei prossimi mesi con configurazioni e prezzi ancora da annunciare.