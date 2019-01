ASUS annuncia un tablet con Chrome OS

Luca Colantuoni,

Il mercato dei tablet è in crisi da diversi anni, ma questi dispositivi sono ancora molto apprezzati da studenti e insegnanti. Il nuovo tablet di ASUS, che verrà mostrato al CES 2019 di Las Vegas, è il primo del produttore taiwanese con Chrome OS ed è indirizzato al mercato Education. Il Chromebook Tablet CT100 supporta anche l’input mediante la stilo in dotazione.

Il tablet possiede un telaio resistente alle cadute da un’altezza massima di 100 centimetri. Lo spessore di appena 10 millimetri permette una presa più salda, quindi minori probabilità di scivolare dalle mani. Nella parte inferiore del lato sinistro è presente l’alloggiamento per la stilo che quindi non rischia di essere smarrita. Lo schermo da 9,7 pollici ha una risoluzione QXGA (2040×1536 pixel), supporta il multi touch ed è protetto con un vetro temperato resistente ai graffi.

La dotazione hardware comprende un processore Rockchip OP1 a sei core (due ARM Cortex-A73 e quattro ARM Cortex-A53), progettato specificamente per i Chromebook, fino 4 GB di RAM e fino a 32 GB di storage. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 5 e 2 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti lo slot microSD, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB 3.1 Type-C. La batteria ha una capacità di 35 Wh e offre l’autonomia sufficiente per un giorno di scuola.

Come detto, il sistema operativo è Chrome OS, ma possono essere installate anche le app Android. Il Chromebook Tablet CT100 sarà disponibile nei prossimi mesi. ASUS comunicherà configurazioni, prezzi e data di arrivo sul mercato.