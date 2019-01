Carta del docente: le offerte MediaWorld

Filippo Vendrame,

La Carta del docente è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione che offre ai docenti 500 euro ogni anno scolastico da investire in beni o servizi che possano migliorare la loro formazione e preparazione. Tale bonus può essere utilizzato per acquistare prodotti come ebook, computer, libri oltre a biglietti per spettacoli teatrali, musei e tanto altro. Per poter richiedere ed utilizzare i 500 euro della Carta del docente gli insegnanti devono dotarsi di un account SPID. Il bonus potrà essere speso solamente attraverso esercenti autorizzati come MediaWorld.

Carta del docente, come utilizzarla su MediaWorld

La catena di elettronica ha predisposto una pagina in cui spiega come poter sfruttare il bonus di 500 euro all’interno dei suoi punti vendita. MediaWorld evidenzia come sia possibile acquistare notebook, Desktop, convertibili, tablet, monitor, ebook reader, stampanti 3D, software e libri. Viceversa, il bonus della Carta del docente non potrà essere utilizzato per acquistare Hard Disk, smartphone, toner, cartucce, stampanti, pennette USB, videocamere, fotocamere, videoproiettori, i prodotti Outlet, abbonamenti ADSL e abbonamenti PayTV.

I docenti dovranno accedere con le loro credenziali SPID al portale Carta del docente dove potranno creare un buono del valore desiderato da utilizzare per i loro acquisti. Il buono potrà essere utilizzato per coprire l’intera spesa oppure semplicemente per garantire uno sconto sull’acquisto del prodotto scelto.

Si ricorda, infine, che la Carta del docente può essere utilizzata solamente dai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari. La Carta del Docente non è utilizzabile nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari.