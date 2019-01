3 Italia, le novità tariffarie di gennaio

Filippo Vendrame,

Con l’anno nuovo, 3 Italia, brand di Wind Tre, mette mano al suo listino consumer e propone alcune interessanti novità dedicate sia ai nuovi che ai già clienti. Xiaomi Christmas Edition continua ma sarà rinominata semplicemente in Xiaomi Special Edition. Da oggi 7 gennaio l’operatore non consentirà più di attivare le tariffe ALL-IN Power Christmas Edition, Smartphone Christmas Edition e Giga Boom Music Edition. Chi le avesse sottoscritte in precedenza non dovrà, però, preoccuparsi. Le condizioni tariffarie, infatti, non muteranno.

Rimane ancora disponibile ALL-IN Super Power che offre chiamate illimitate, 500 SMS e 100 Giga di traffico Internet anche con la ben nota ed apprezzata opzione GIGA Bank. Il tutto al costo di 12,99 euro al mese per chi è già cliente. 3 Italia offre anche la possibilità di abbinare uno smartphone a rate con ALL-IN Super Power. Da evidenziare che tutte le offerte tariffarie di 3 Italia, salvo specifiche indicazioni, includono solamente la navigazione 3G. Per poter accedere alla rete 4G è necessario sottoscrive un’apposita opzione tariffaria al costo di 1 euro al mese, in promozione a 0 euro al mese sino al 30 Giugno 2019 per tutti i nuovi clienti che si attivano sino al 3 Febbraio 2019.

Per i già clienti l’opzione rimane al costo di 1 euro al mese. Tutte le offerte tariffarie di 3 Italia possono essere utilizzate anche in Europa secondo quanto previsto dalla Regolamentazione Europea 2016/2286 che prevede la possibilità di sfruttare il traffico voce, gli SMS ed il pacchetto dati della propria offerta nazionale anche in roaming all’interno degli altri Paesi europei.

Arriva, infine, una nuova tariffa convergente. Attivando un piano Super Fibra, i nuovi clienti potranno attivare anche un’offerta ALL-IN Power sulla loro SIM che prevede chiamate illimitate e Giga illimitati al costo di appena 4,99 euro.

Maggiori informazioni sulle novità di gennaio dell’operatore 3 Italia sono disponibili all’interno del suo sito ufficiale.