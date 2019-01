ASUS ZenBook 14, ZenBook S13 e StudioBook S

Filippo Vendrame,

Al CES 2019 di Las Vegas, ASUS ha annunciato i nuovi notebook ZenBook 14, ZenBook S13 e StudioBook S. Trattasi di tre portatili Windows 10 di fascia alta caratterizzati da un design elegante e da prestazioni di altissimo profilo.

ASUS ZenBook 14

Trattasi di un portatile elegante, sofisticato e molto potente. Nonostante sia un prodotto votato alla portabilità, la potenza non manca grazie alla presenza dei processori Intel Core di ottava generazione, alla GPU NVIDIA GeForce MX150, alla dotazione RAM che può arrivare sino a 16 GB e alla memoria interna su dischi SSD che può raggiungere 1 TB di capacità.

Disponibile nel colore Utopia Blue, il nuovo ASUS ZenBook 14 si caratterizza per un display IPS NanoEdge da 14 pollici con risoluzione FHD (1920×1080). Grazie ad un accurato lavoro di progettazione, le cornici attorno al display sono state ridotte al minimo (6,5 mm). Questo ha permesso di realizzare un notebook da 14 pollici con le dimensioni di un modello da 13 pollici. Le dimensioni compatte ed il peso di appena 1,45 Kg lo rendono facilmente trasportabile. Tanta cura anche per l’ergonomia. La cerniera ErgoLift inclina automaticamente la tastiera verso l’alto quando il coperchio viene aperto, creando una posizione di battitura più confortevole e migliorando contestualmente il flusso d’aria sotto il telaio per un migliore raffreddamento.

Molto particolare il touchpad NumberPad illuminato. Per garantire un’accurata riproduzione multimediale, il nuovo ASUS ZenBook 14 dispone di quattro speaker. Completano la dotazione il WiFi, il Bluetooth, oltre alle porte USB Type-C, Type-A e 2.0. ASUS ZenBook 14 sarà disponibile nel primo trimestre. Prezzi e configurazioni saranno annunciati al momento del lancio.

ASUS ZenBook S13

Trattasi di un prodotto che unisce bellezza e potenza all’interno di un unico prodotto. ASUS ha curato moltissimo questo notebook ed ha ridotto al minimo le cornici attorno al display che sono spesse appena 2,5 mm. Inoltre, il rapporto schermo-scocca raggiunge addirittura il 97%. Cura nei dettagli anche dal punto di vista tecnico. ASUS ZenBook S13 dispone di un display da 13,9 pollici con risoluzione Full HD. Questo notebook può disporre anche dei potenti processori Intel di ottava generazione con GPU sino al modello NVIDIA GeForce MX150, con una dotazione RAM sino a 16 GB e con SSD sino a 1 TB.

ASUS ZenBook S13 dispone di una tastiera retroilluminata, di una webcam collocata all’interno di una piccola protuberanza sulla parte superiore dello schermo, di un touchpad con lettore per le impronte integrato, del WiFi, del Bluetooth e di due porte USB 3.1 Gen 2 Type-C, di una porta UBB Gen 2 Type-A e di uno slot per le microSD. Sistema operativo Windows 10 e autonomia sino a 15 ore d’uso. ASUS ZenBook S13 sarà disponibile nei prossimi mesi con prezzi e disponibilità che saranno annunciati al momento del lancio.

ASUS StudioBook S

Più che un classico notebook una vera e propria workstation mobile. Trattasi di un prodotto pensato per i creativi che è in grado di offrire prestazioni elevatissime grazie ad una dotazione tecnica davvero premium.

La scheda tecnica mette in evidenza un display da 17 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel collocato all’interno di una scocca tipica di un portatile da 15 pollici. ASUS StudioBook S può disporre del processore Intel Xeon abbinato ad una GPU NVIDIA Quadro P3200. La dotazione RAM può arrivare sino a 64 GB ed è possibile equipaggiare questa workstation portatile con un disco SSD sino a 4 TB. Per garantire un’accurato smaltimento del calore, ASUS ha implementato un sofisticato sistema di raffreddamento con ventole e 5 heatpipes. Un sistema, comunque, mai rumoroso.

La dotazione tecnica comprende anche il WiFi, una porta HDMI 2.0 e una USB Type-C con Thunderbolt 3 oltre a tre porte USB 3.1 Gen2 di tipo A. ASUS StudioBook S sarà disponibile nei prossimi mesi. Prezzi e configurazioni saranno annunciati al momento del lancio.