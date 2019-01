CES 2019: Alienware m17 con NVIDIA GeForce RTX 20

Luca Colantuoni,

NVIDIA ha annunciato le GeForce RTX 2080/2070/2060 per notebook, quindi i principali produttori mondiali hanno svelato i loro gaming laptop equipaggiati con queste GPU. Dell ha mostrato al CES 2019 di Las Vegas il nuovo Alienware m17, fratello maggiore del precedente Alienware m15, aggiornato a sua volta con le stesse schede video.

Gaming laptop è solitamente sinonimo di dimensioni e peso eccessivi. Invece il notebook del produttore statunitense è il 40% più leggero del suo predecessore (circa 2,6 Kg) ed è uno dei più sottili in assoluto (23 millimetri). Si tratta di caratteristiche molto interessanti per un notebook con schermo full HD o 4K da 17,3 pollici. Gli utenti possono scegliere configurazione con processori Intel Core di ottava generazione (fino al Core i9-8950HK), RAM fino a 32 GB e due SSD PCIe NMVe con capacità fino a 1 TB.

Il componente più importante per questa categoria di prodotti è ovviamente la scheda video. Alienware ha scelto le nuove NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, RTX 2070 Max-Q e RTX 2060 che integrano fino a 8 GB di memoria GDDR6 e supportano il ray tracing in tempo reale. La dotazione hardware comprende inoltre tre porte USB Type-A, una porta USB Type-C, uscite mini DisplayPort e HDMI. Il telaio è in lega di magnesio e rame. Il prezzo base di Alienware m17 è 1.649,99 dollari.

Il più piccolo Alienware m15 possiede uno schermo da 15,6 pollici (full HD o 4K con HDR), processori Intel Core fino al Core i9-8950HK) e le stesse schede video del modello superiore. Il prezzo base è 1.579,99 dollari. Entrambi saranno disponibili dal 21 gennaio. Non è noto se e quando arriveranno in Europa.