Netatmo porta al CES 2019 il campanello connesso

Antonino Caffo,

L’edizione annuale del CES 2019 di Las Vegas si tinge di IoT. Una delle principali aziende del settore, Netatmo, ha infatti svelato il suo Campanello Intelligente con Videocamera.

Dopo il via di compagnie come Nest e Owsoo, diversi altri marchi sono entrati nel mercato degli “smart doorbell”. i citofoni intelligenti. Una realtà che può giocare un ruolo di assoluta protagonista nel settore è Netatmo, da anni attiva nel mondo degli oggetti connessi. Fondamentalmente, il Campanello Intelligente con Videocamera non fa nient’altro di speciale rispetto alla concorrenza: quando un visitatore suona, l’utente riceve una videochiamata sul proprio smartphone e vede chi c’è dinanzi all’ingresso. Si può scegliere di parlare prima di aprire il cancello, sia che ci si trovi in casa che dall’altra parte del paese.

Quello che cambia, ed è uno dei punti di forza su cui poggia Netatmo, è che la cronologia delle visite, disponibile sul cloud, non prevede alcun abbonamento, come ad esempio Nest Aware. Infatti, i video e e le chiamate ricevute, oltre ad essere salvati localmente su una scheda microSD interna, possono essere trasferiti e conservati automaticamente sull’account Dropbox o sul proprio server FTP. Per garantire una trasmissione sicura, il Campanello Intelligente con Videocamera utilizza la crittografia end-to-end, per il massimo livello di protezione. L’accesso può avvenire attraverso l’app Netatmo Security, disponibile su smartphone, tablet, PC, Mac o Apple Watch nella quale si trovano tutte le funzionalità del dispositivo: notifiche specifiche, accesso al livestream, cronologia di chiamate e eventi, registrazioni e archiviazione dei video HD. Secondo Fred Potter, fondatore e CEO di Netatmo:

Il prodotto è ideale per non farsi sfuggire nulla, come un visitatore o una consegna. È anche la risposta migliore alla crescente necessità di soluzioni per proteggere l’ingresso della propria casa. Così come per gli altri nostri prodotti, abbiamo progettato questo dispositivo nel rispetto dei principi essenziali per garantire la migliore esperienza possibile di Smart Home: è utile e affidabile con notifiche ragionate e assicura la protezione dei dati dei nostri utenti ed è progettato per eludere l’obsolescenza programmata.

Netatmo Campanello Intelligente con Videocamera sarà in vendita, a un prezzo da definire, entro la prima metà del 2019.