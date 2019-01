Il tweet più condiviso al mondo regala soldi

Candido Romano,

C’è un nuovo record su Twitter e lo ha stabilito il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, fondatore del negozio online Zozotown e che in futuro sarà il primo turista spaziale per SpaceX. Come ha fatto? Semplice, promettendo soldi in regalo con un bizzarro concorso. Ha scritto su twitter di voler distribuire 100 milioni di yen (quasi un milione di dollari) a centro utenti fortunati scelti totalmente a caso.

Per partecipare a questa estrazione si devono chiaramente seguire alcuni passi. Innanzitutto seguire Maezawa su Twitter e ovviamente retwittare il suo post. Il miliardario ha indetto questo concorso per festeggiare i 10 miliardi di yen di ricavi di Zozotown. Non appena il messaggio è stato postato si è scatenata la corsa al retweet. In meno di 24 ore è stato condiviso 4,8 milioni di volte, stabilendo quindi il record del messaggio più condiviso su Twitter.

Nelle ultime ore si è arrivati quasi a 5,2 milioni di retweet, numero che sicuramente tenderà a salire, visto il succulento premio. Il record finora era detenuto da Carter Wilkerson, che scrisse un post virale chiedendo di essere aiutato per ricevere crocchette di pollo gratis dalla catena Wendy’s. Prima ancora fu la volta dell’iconico selfie di Ellen DeGeneres agli Oscar 2014, che ha raggiunto un totale di 3,3 milioni di retweet.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Ora lo scettro passa al 42enne Maezawa, balzato alle cronache lo scorso anno per essere stato il primo essere umano a prenotare un viaggio intorno alla Luna con SpaceX, la società di Elon Musk che entrerà anche nel mercato del turismo spaziale. Maezawa ha un patrimonio di 2,9 miliardi di dollari grazie al colosso della moda online Zozotown e ha comprato tutti i posti del primo viaggio con SpaceX, che avverrà entro il 2023.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

Insieme a lui vuole portare alcuni artisti per creare qualcosa di unico una volta tornati sulla Terra. Non è ancora chiaro chi viaggerà con lui, ma questi artisti potrebbero far parte di diversi campi come musicisti, pittori, registi.