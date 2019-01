CES 2019: AirPlay e HomeKit sugli Smart TV di LG

Filippo Vendrame,

LG come Samsung e al CES 2019 di Las Vegas annuncia l’arrivo dei supporti ad AirPlay 2 e all’HomeKit di Apple per i suoi Smart TV 2019. Più nello specifico, i modelli che saranno interessati da queste novità sono tutti quelli basati sul sistema operativo WebOS, sia quelli LED che quelli LCD. Non ci sarà invece, iTunes che è stato annunciato per gli Smart TV di Samsung. L’arrivo di AirPlay 2 è molto importante per tutti coloro che possiedono un dispositivo iOS come un iPhone o un iPad.

Attraverso AirPlay 2 gli utenti potranno trasmettere in streaming sul loro Smart TV di LG i contenuti multimediali del loro dispositivo mobile come video, foto e musica. Grazie al supporto all’HomeKit di Apple, invece, gli utenti potranno gestire il loro Smart TV LG direttamente dal loro iPhone o iPad anche attraverso i comandi vocali utilizzando l’assistente Siri. Trattasi di novità importanti che consentono di trasformare gli Smart TV di LG in veri e propri hub dell’intrattenimento casalingo. Queste funzioni saranno disponibili solamente all’interno dei modelli 2019 degli Smart TV di LG, anche nell’innovativo modello dotato di display arrotolabile presentato sempre al CES 2019 di Las Vegas. Il costruttore non ha, infatti, fatto alcun riferimento ai modelli 2018 e precedenti che probabilmente non riceveranno mai queste novità.

L’annuncio di LG che segue a quello di Samsung mette in evidenza anche come Apple stia progressivamente aprendo il suo ecosistema di servizi per trovare nuovi spazi in momento della sua storia dove probabilmente ha proprio bisogno di ampliare la sua presenza al di fuori dei mercati dove sino ad oggi è stata presente.