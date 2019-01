CES 2019: lo stand Google è una piccola Disneyland

Marco Locatelli,

Nonostante sia solo alla sua seconda apparizione ufficiale al Consumer Electronics Show, Google ha fatto le cose davvero in grande, tanto da strizzare l’occhio al parco divertimenti più famoso del mondo.

Lo stand del colosso di Mountain View all’importante fiera tecnologica internazionale di Las Vegas non sarà solo uno spazio dove poter ammirare le novità tech di bigG, ma anche un momento di svago e puro divertimento.

Alla stregua del parco divertimenti Disneyland, anche al padiglione di Google ci sarà un’attrazione molto simile a “It’s a Small World”, ovvero un percorso di tipo dark ride acquatico a bordo di una barchetta.

Salendo a bordo della corsa – fa sapere un portavoce di bigG a Business Insider -, i partecipanti possono sperimentare come l’Assistente Google può essere d’aiuto di fronte agli imprevisti della vita a casa, in macchina e in viaggio, seguendo la giornata nella vita di una piccola famiglia.

In occasione della apertura ufficiale del CES oggi, 8 gennaio, Google ha inoltre colto l’occasione per far sapere che Assistente Google è attivo su quasi un miliardo di dispositivi.

Lo scorso anno, Google aveva installato un vero e proprio parco giochi per i partecipanti del CES, con tanto di scivolo blu e una gigantesca gumball machine che dispensava premi come dispositivi Google Home o telecamere di sicurezza Nest. Dopo i temporali del giorno di apertura, tuttavia, il massiccio stand di Google si è allagato e la compagnia ha dovuto mettere in salvo il tutto prima della riapertura.