CES 2019: SquareOne, ecco la console da tavolo

Marco Locatelli,

Wizama, startup specializzata in sistemi di gioco innovativi, svela al CES 2019 di Las Vegas SquareOne, la prima “board game console”; in pratica un mix fra un gioco da tavolo e una console casalinga.

SquareOne si presenta dunque come un gioco da tavolo dalla duplice esperienza: fisica e digitale. Il device è dotato di un touchscreen integrato con pedine, carte, e dado come un comunissimo gioco di società.

SquareOne, nato dall’esasperazione di un padre che non riusciva a togliere un iPad dalle mani della figlioletta (così almeno fanno sapere gli sviluppatori), offre un’esperienza conviviale tipica dei giochi da tavolo a cui si aggiungono le dinamiche tipiche dei videogiochi, come le ricompense e l’interattività.

Per la prima volta – si legge nel comunicato stampa – i tradizionali giochi da tavolo e i videogiochi si incontrano. Con SquareOne, fanno sapere gli sviluppatori, famiglie e amici potranno competere, collaborare su uno schermo orizzontale da 19 pollici, usando giocattoli costantemente connessi come pedine, carte, dadi e tanto altro ancora. Ogni movimento, effetto, e interazione di questi ultimi vengono calcolati in tempo reale dalla console. Con questo supporto interattivo il gioco da tavolo si modernizza e lancia l’era del “gioco di società connesso”.

Combinando il gioco da tavolo e il videogioco – spiega il CEO di Wizama, Franck Botta -, SquareOne offre a familiari e amici un modo per sperimentare tonnellate di divertimento senza il gap generazionale attorno alla tecnologia o dover imparare un regolamento completo. Forniamo un modo multigenerazionale per giocare dove tutti possono interagire, immergersi, legare, competere, impostare sfide o imbrogliare

È possibile accedere ai giochi direttamente dalla console di gioco, che consente anche ai giocatori di registrare le partite, riavviare una partita in qualsiasi momento e impostare i profili. Durante una partita, ogni giocatore può scegliere di giocare in una delle 32 lingue disponibili.

Wizama collabora con importanti editori di giochi da tavolo, studi di videogiochi e scuole di videogame come Roberto Fraga, Atypique Studio, Sanuk Games, IIM, Pixel Wizards e Les Gobelins.

I giochi del giorno di rilascio includeranno:

Oya Stones: ispirato a Snakes and Ladders, il gioco viene giocato usando un dado per avanzare e le carte per attaccare o difendere.

ispirato a Snakes and Ladders, il gioco viene giocato usando un dado per avanzare e le carte per attaccare o difendere. Chromacy: gioco tattico di conquista. Ogni giocatore crea una strategia per muoversi, attacca gli avversari per conquistare territtori.

gioco tattico di conquista. Ogni giocatore crea una strategia per muoversi, attacca gli avversari per conquistare territtori. Krubera: gioco tattico e casuale. Ogni giocatore deve contemporaneamente sparare sulle bolle per acquisire pietre preziose e vincere la partita.

gioco tattico e casuale. Ogni giocatore deve contemporaneamente sparare sulle bolle per acquisire pietre preziose e vincere la partita. Cosmo Squabble: sparatutto 2 vs 2 che funziona con le carte collegate e si evolve in un universo di stile spaziale e cartoon.

sparatutto 2 vs 2 che funziona con le carte collegate e si evolve in un universo di stile spaziale e cartoon. Fistful of Screws: gioco di ruolo che si svolge in una discarica in cui gli animali sono i governanti. I giocatori giocano con queste bizzarre creature ed esplorano la discarica spostando la pedina e usando la loro carta azione.