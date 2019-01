Konami major partner della Coppa di Lega Francese

Marco Locatelli,

Buone notizie per i fan di PES 2019 Konami chiude un accordo interessante, che va ad aggiungere al suo brand un licenza non prestigiosissima ma comunque importante per un marchio che rispetto alla concorrenza (FIFA) ha un parco licenze decisamente meno generoso. Oggi Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che dal 18 dicembre 2018 è il nuovo major partner della Coppa di Lega Francese BKT (Coupe de la Ligue BKT).

Come conseguenza di questo accordo di partnership pluriennale, il marchio Pro Evolution Soccer (PES) otterrà visibilità durante l’intero svolgimento della competizione e nel corso delle dirette televisive. Questa partnership verrà estesa anche ai prossimi contenuti di PES 2019.

Siamo felici di essere il major partner della Coppa di Lega Francese BKT ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director, Brand and Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. Questa nuovo accordo di collaborazione avvicina ulteriormente il mondo del calcio professionistico a quello dei videogiochi, dandoci la possibilità di far conoscere PES a un numero ancora maggiore di videogiocatori di tutto il mondo.

La Coppa di Lega Francese, la cui prima edizione si è disputata nel 1994, è un torneo a eliminazione diretta destinata ai club delle prime tre divisioni professionistiche del calcio francese, sono 44 le squadre di calcio che partecipano all’edizione 2018-2019.

Didier Quillot, Chief Executive Officer della Lega Calcio Francese (Ligue de Football Professionnel), l’organizzazione che gestisce la Coppa di Lega BKT, ha affermato:

Siamo lieti di dare il benvenuto a Konami come major partner della Coppa di Lega BKT. Questa nuova partnership è un ulteriore conferma dell’importanza che si sta guadagnando questo torneo. La partnership con KONAMI rinforza ulteriormente la presenza delle competizioni della Lega Calcio Professionistica Francese nel mondo dei videogiochi.