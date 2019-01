Le migliori showstoppate del CES 2019

Antonino Caffo,

Immancabile come ogni anno, e per ogni conferenza tech che si rispetti, anche al CES di Las Vegas torna lo Showstopper. Sono centinaia i prodotti messi in mostra nella carrellata californiana ma solo alcuni di questi potranno diventare realtà nel prossimo futuro.

Ne abbiamo selezionati alcuni tra i più interessanti, di marchi più o meno famosi, che potrebbero arrivare sugli scaffali nel corso dei mesi successivi. Eccoli.

AURA Smart Strap

Un dispositivo che può migliorare le misurazioni effettuate con l’Apple Watch. Analizza la composizione corporea (percentuale di grasso/muscoli) e il livello di idratazione, per monitorare i progressi di allenamenti o diete. Stando al produttore, lo Smart Strap è l’unico prodotto sul mercato che utilizza l’analisi della bioimpedenza per misurare la massa, anche in movimento. La bioimpedenza è una metodica utilizzata per la determinazione della composizione corporea, un elemento chiave per misurazioni correte e valide sul lungo periodo. Con Smart Strap si possono monitorare i polmoni e le variazioni respiratorie, confrontarli con i dati del polso e quindi valutare i rischi di insufficienza cardiaca.

Ridy

Ridy utilizza la cosiddetta machine vision analytics per determinare il grado di concentrazione sulla strada. Analizza continuamente la frequenza e il movimento degli occhi di un guidatore, assieme ad altri segnali dell’espressione facciale per avvisare quando si è troppo stanchi e sarebbe meglio fermarsi. Le percentuali degli incidenti stradali causati da sonno e stanchezza sono ancora alte, l’obiettivo di Ridy è abbassare medie del genere in tutti i paesi al mondo.

Yoolox

Di caricabatterie wireless ne abbiamo visti a bizzeffe. Quello di Yoolox però è all’avanguardia perché può alimentare lo smartphone in modalità wireless e tramite USB e USB-C, così come iPad e persino MacBook. Dotato delle più recenti specifiche tecniche che soddisfano la ricarica veloce (dal Quick Charge 3.0 al Power Delievery 3.0), integra ventose che tengono il telefono nella giusta posizione durante la carica in movimento. Inoltre supporta la ricarica simultanea di fino a 3 dispositivi compresi un telefono e un powe bank.

TimeFlip 2.0

TimeFlip 2.0 è un tracker di nuova generazione che aiuta le persone con la gestione del tempo e il controllo della produttività. Si tratta di un poligono intelligente connesso ad un’app e progettato per semplificare il monitoraggio e lo scheduling delle attività. Oltre a ciò, integra una sorta di AI, che può suggerire cosa fare prima e il tempo da dedicare, leggendo e analizzando i compiti immessi con lo smartphone.