Nintendo Switch, versione solo portatile nel 2019?

Marco Locatelli,

In questi mesi si parla spesso di un nuovo Nintendo Switch, che si tratti di una revisione dell’attuale modello o di una vera e propria nuova console. L’ultima indiscrezione – firmata Michael Pachter – vuole che l’ibrida del colosso di Kyoto possa tornare sugli scaffali dei negozi in una nuova edizione solo portatile.

Il popolare analista – che spesso e volentieri ci azzecca con le sue previsioni – ha ipotizzato lo scenario in cui Nintendo torni sul mercato con Switch in versione only mobile come soluzione per mantenere alte le vendite.

Dopo un 2018 piuttosto roseo dal punto di vista delle vendite anche per le altre due console PlayStation 4 e Xbox One – che si avviano verso il fisiologico tramonto – secondo Pachter è probabile inoltre che Sony e Microsoft taglino di molto il prezzo delle due console per continuare anche nel 2019 il trend positivo di questi anni.

Penso che probabilmente avremo un taglio di prezzo su tutte le console (Ps4, Xbox One e Switch ndr) – spiega Pacther -. E Nintendo potrebbe posizionarsi come uno Switch reinventato. La mia ipotesi è che Nintendo potrebbe proporre un modello solo portatile, magari con i Joycon integrati nel corpo della console, e probabilmente ci sarà un taglio del prezzo. Tolta quindi la docking station e l’alimentatore esterno la console si trasformerebbe in una portatile, caricabile con un cavo di alimentazione, in vendita a 200 dollari.

Per quanto riguarda la tanto vociferata revisione di Switch, Pachter non è molto convito che questa arriverà quest’anno. “Magari tra qualche anno ci sarà la possibilità – osserva Pachter – ma non nel 2019″.

Qualche settimana fa il sito Gaming Intel ha ricevuto, in esclusiva, da una fonte che vuole restare anonima, alcune informazioni riguardo la possibilità che nel 2019 venga rilasciata sul mercato una revisione di Nintendo Switch, ovvero una edizione migliorata dell’hardware dell’attuale console (non un nuovo modello). Secondo la fonte di Gaming Intel, questa nuova Nintendo Switch avrà tra le funzionalità principali l’incremento dello spazio di archiviazione interna.