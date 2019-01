Gli Asus ZenBook 13 e 14 disponibili in Italia

Antonino Caffo,

Quando Asus ha presentato alla scorsa IFA i suoi ZenBook 13 (UX333) e ZenBook 14 (UX433), è apparso chiaro sin da subito la qualità e la particolarità dei prodotti. Ora entrambi arrivano sul mercato italiano nelle varie declinazioni disponibili, con già comprensiva una custodia protettiva nella confezione e cavo USB-to-Lan per i collegamenti.

Punto di forza dei modelli è la tecnologia NumberPad, che trova il risultato in un tastierino numerico illuminato a LED di dimensioni standard ma integrato nel touchpad. Questo permette di ridurre le dimensioni complessive dello chassis ma senza dover fare a meno della comodità e funzionalità di una digitazione completa e ottimizzata. Oltre a ciò, gli ZenBook montano una webcam a infrarossi 3D in alta definizione, con cui effettuare un login rapido tramite Windows Hello, anche in ambienti poco illuminati.

A livello hardware, gli ZenBook includono l’ultima generazione di CPU quad-core Intel Core i7, GPU Nvidia GeForce MX150, 16 GB di memoria RAM, storage SSD PCIe e Wi-Fi di classe Gigabit. Tanto design dunque ma anche resistenza, visto che sia il 13 che il 14 sono stati sottoposti a stress test rigorosi, secondo quanto richiesto dagli standard di affidabilità di tipo militare (MIL-STD-810G), inclusi test ambientali estremi in termini di altitudine, temperatura e umidità, oltre a caduta, urti e vibrazioni.

Come spesso accade, Asus con la generazione più recente dei portatili guarda sia al pubblico consumer che a quello professionale, anche delle aziende. Non a caso, la compagnia ha puntato molto sulle caratteristiche di ergonomia e funzionalità estese dei terminali. Tradotto vuol dire dotazione di una porta USB Type-C di velocità, USB 3.1 Gen 2 (fino a 10Gbps), USB Type-A (fino a 10Gbps) e USB 2.0. I modelli includono anche un ingresso HDMI e un lettore di schede microSD. Il tutto, circondato da una cerniera definita ErgoLift, progettata per inclinare automaticamente la tastiera nella posizione di digitazione più comoda, che serve pure a migliorare il raffreddamento e le prestazioni audio.

Asus ZenBook 13 (UX333) è disponibile in Italia, nella colorazione Royal Blue e Icicle Silver al prezzo suggerito di 979 euro. Asus ZenBook 14 (UX433) è nei negozi nostrani, nella colorazione Royal Blue, con un cartellino di 1.359 euro.