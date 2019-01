MediaWorld, arriva la Mobile Mania

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia la Mobile Mania, un nuovo volantino dedicato ai dispositivi mobile dove non mancano, comunque, proposte anche su prodotti tech di altre categorie. Questo nuovo volantino sarà valido sino al prossimo 16 di gennaio. Tra gli smartphone inclusi tra le offerte si evidenziano il Samsung Galaxy A7 a 299 euro, il Samsung Galaxy A9 a 549 euro, il Samsung Galaxy S9+ a 649 euro, il Samsung Galaxy Note 9 a 899 euro e il Huawei P Smart 2019 a 249 euro.

Non meno interessanti le proposte sull’iPhone XR 64 GB a 799 euro, sull’OnePlus 6T a 549 euro e sull’Honor 10 Lite a 239 euro. Non mancano, comunque, offerte anche sui più recenti computer Windows 10. Per esempio, l’Acer Aspire 3 con processore Intel Core i5 è proposto al prezzo di 599 euro. In alternativa, il convertibile HP Pavilion X360 con display da 14 pollici e processore Intel Pentium si può acquistare a 399 euro. Interessanti offerte anche per gli amanti del gaming. La console PS4 in abbinamento con un gioco è venduta da MediaWorld a 279 euro. Per chi preferisse la Nintendo Switch, la catena di elettronica la propone a 329 euro.

All’interno del volantino di MediaWorld sono presenti anche diverse proposte sui televisori di nuova generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Non mancano poi accessori per i computer, periferiche, smartwatch, smart speaker, videogiochi, fotocamere, robot per la casa e tanti altri prodotti interessanti ad alto tasso di tecnologia. Un volantino tutto da sfogliare per trovare qualche interessante proposta d’acquisto. Le offerte di MediaWorld sono valide sia online che nei negozi. Gli acquisti possono essere rateizzati a tasso zero.