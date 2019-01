PS5 e Xbox Scarlett all’E3 2020?

Marco Locatelli,

Complice il fatto che siano passati cinque anni dalla loro commercializzazione, è ormai da diversi mesi che si parla della prossima generazione console. E le voci di corridoio si fanno sempre più numerose e insistenti. Al momento però, l’unica notizia certa è che PlayStation 5 e Xbox Scarlett ci saranno, tutto il resto sono solo illazioni.

Secondo l’analista di IDC Lewis Ward, le due nuove console di Microsoft e Sony saranno presentate all’E3 di Los Angeles del 2020, ma non arriveranno sugli scaffali dei negozi prima del 2021. Insomma, secondo Ward prima di vedere le nuove PlayStation 5 e Xbox Scarlett si dovrà attendere ancora tre anni.

Prevedo che nel 2019 – dichiara Ward a GamingBolt – Microsoft e Sony non aggiorneranno significativamente il loro hardware e vedo in arrivo una lista di esclusive tripla A. Se il piano è quello di non aggiornare l’hardware per due anni, è possibile che all’E3 2020 Sony e Microsoft presenteranno i loro nuovi sistemi

Inoltre Ward ha anche accennato al fatto che, nonostante l’innegabile successo di Nintendo Switch, sia Microsoft che Sony non sembrano ancora essere interessate alla via dell’ibridazione console casalinga/portatile come fatto da Nintendo ma continuano a puntare su hardware più tradizionali.

Tra i tanti rumor che girano in queste ore sul web, è di ieri la notizia secondo la quale la nuova console Xbox potrebbe avere tecnologia AMD, proprio come Xbox One, Xbox One S e Xbox One X (ma anche PlayStation 4).

Le speculazioni hanno preso forma quanto il numero uno di Xbox, Phil Spener, ha accennato sul palco di AMD al CES 2019 di Las Vegas di una futura partnership fra le due società per piattaforme future.