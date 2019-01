Il mondo si prepara ai laboratori di blockchain

Antonino Caffo,

La città di New York ha un nuovo centro blockchain. Aperto dalla New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) come parte di una partnership con FuturePerfect Labs e GBBC Labs, la nuova struttura promette di incentivare lo sviluppo di progetti a supporto delle attività cittadine che potranno essere svolte tramite la catena digitale di valore.

Il centro, situato nel distretto di Chelsea, cercherà di fornire agli imprenditori e agli innovatori uno spazio fisico e vari progetti di formazione per le imprese. Riunirà industrie, governo, investitori, innovatori e mondo accademico nel tentativo di promuovere il dialogo su come New York possa creare un ambiente normativo adatto, che protegga i consumatori senza soffocare l’innovazione. James Patchett, Presidente e CEO di NYCEDC, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di collaborare con due affermati leader del settore blockchain per contribuire a far crescere la rete di New York. Il nuovo Blockchain Center servirà come risorsa vitale per i professionisti in un settore in piena espansione, così come per coloro che desiderano imparare e utilizzare questa tecnologia.

Già molte società di calibro hanno deciso di prendere parte al progetto. Tra queste Microsoft e IBM, coinvolte in qualità di partner per il centro. John Farmer, direttore di Microsoft Cities, ha commentato così la notizia: “Microsoft non vede l’ora di collaborare con la New York City Economic Development Corporation sul nuovo NYC Blockchain Center.”

Questo non è il primo centro di criptovaluta ad essere aperto a New York City. Risale al 2013 il Bitcoin Center NYC, a poche centinaia di metri dalla Borsa di New York, da dove poi si è trasferito nel 2015 a seguito di una procedura di fallimento.