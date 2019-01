PlayStation Vita, ecco il clone di un rapper

Marco Locatelli,

Dopo cloni di Nintendo Wii e GameBoy (che sono costati anche una causa legale con il colosso di Kyoto), il rapper americano DeAndre Cortez Way, meglio conosciuto come Souljia Boy, lancia sul mercato una console che ricorda nemmeno troppo velatamente PlayStation Vita, la sfortunata portatile di Sony lanciata nel 2012 e ufficialmente fuori produzione.

La console, chiamata SouljaGame Handheld, disponibile sul mercato USA al prezzo di 99 dollari (scontata del 50%), è probabilmente – come per i precedenti hardware del rapper – un dispositivo che ha lo stesso aspetto di una popolare console ma che si limita a far girare rom su diversi emulatori.

Nella descrizione del prodotto sul sito ufficiale di Soulja non si parla però di videogiochi inclusi (probabilmente per evitare altre rogne legali come accaduto con le precedenti console), ma è probabile che sia così anche questa volta.

La scheda tecnica parla di un prodotto con desgin alla moda e prezzo ragionevole, fotocamera integrata per scatti e registrazione video, supporto per l’uscita TV e possibilità di sfruttare la console come webcam per PC. La simil-PSVita ha uno schermo da 4,3 pollici in formato 16:9, con risoluzione 480×272, la stessa di PSP, la prima console di Sony uscita ben 13 anni fa.

La console è disponibile nei colori blu, nero, rosso e bianco e dispone di una memoria interna di 8GB.

Facendo un po’ di ricerche semplicemente su Amazon, si può facilmente notare come esistano già molti cloni delle console portatili più famose, venduti a prezzi molto bassi e che contengono numerosi giochi che girano grazie ad emulatori. L’unica differenza è che il rapper americano ci “piazza” sopra il suo marchio facendo evidentemente lievitare il prezzo. Un’operazione commerciale un po’ semplicistica e che difficilmente troverà terreno fertile. Anzi.

Sul sito ufficiale Soulka Watch la console è già disponibile per l’acquisto in USA, a questo link.