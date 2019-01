TIM, le nuove offerte operator attack di gennaio

Filippo Vendrame,

TIM continua ad ingolosire i clienti degli operatori suoi rivali attraverso una serie di offerte operator attack che prevedono contenuti particolarmente allettanti per tutti coloro che decideranno di acquistare una nuova SIM e di effettuare la portabilità dal loro vecchio operatore. Sino ad eventuali modifiche da parte dell’operatore, all’interno dei suoi punti vendita ufficiali i nuovi clienti potranno richiedere l’attivazione di TIM Titanium X 30GB, TIM Iron 30GB, TIM Sound 50GB, TIM Extra Power Christmas Edition, TIM Privilege e TIM 15 Go New.

TIM Titanium X 30GB propone chiamate illimitate e 40 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Trattasi di un’offerta attivabile da tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del loro numero, ad eccezione da chi proviene da Kena Mobile e Vodafone. Costo di attivazione di 12 euro al posto di 32 euro ma solo se la SIM TIM rimarrà attiva per 24 mesi. TIM Iron 30GB, invece, offre chiamate illimitate e 30 GB di traffico 4G. Il tutto a 6,99 euro al mese. Attivabile da chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile. Attivabile anche dal servizio “Pass a TIM con operatore”. Costo di attivazione di 12 euro nei negozi, 9 euro se dal call center.

TIM Sound 50GB prevede chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet. Il tutto a 6,99 euro al mese. Attivabile da chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile. Richiedibile solo nei negozi, prevede un costo di attivazione scontato di 12 euro.

TIM Extra Power Christmas Edition offre chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet 4G a 9,99 euro al mese per un anno e poi 12,99 euro al mese. Attivabile da chiunque effettuerà la portabilità del proprio numero. 9 euro di costi di attivazione.

TIM Privilege propone chiamate nazionali e 20 GB di traffico Internet 4G a 12,99 euro al mese. Viene proposta a chi passa da Wind, Tre e Vodafone. Infine, TIM 15 Go New propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 15 euro al mese. Attivabile da tutti coloro che effettueranno la portabilità del loro numero. Attivazione di 12 euro nei negozi o 9 euro se attraverso i call center.