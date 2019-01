YouTube, swipe per passare da un video all’altro

Marco Locatelli,

Lo swipe è una delle feature che rendono la navigazione su mobile ancora più veloce e immediata rispetto alla buon vecchia combinazione mouse-tastiera. Ora Google sta lavorando per implementare questa possibilità anche sull’applicazione di YouTube per iOS.

Con un aggiornamento dell’applicazione per iPhone, YouTube permetterà agli utenti di passare da una canzone all’altra semplicemente con lo swipe a destra o a sinistra. Non solo: il video precedente verrà ripreso dal momento in cui era stato interrotto inoltre la nuova funzione sarà disponibile anche in modalità schermo intero verticale o orizzontale.

Con questa nuova opzione di navigazione basata sullo swipe gli utenti potranno scoprire nuovi youtuber e creatori di contenuti in maniera ancora più veloce e semplice. È ovviamente anche nelle intenzioni di YouTube sperare che con questa nuova possibilità spinga le persone a passare ancora più tempo sulla piattaforma video di proprietà di Google, anche alla luce della recente introduzione di YouTube Music e YouTube Premium.

Considerato il fatto che la maggior parte degli spettatori utilizza YouTube su dispositivi mobili questa nuova funzionalità è un passaggio piuttosto naturale. Avranno ben poco da esultare però gli utenti Android: sul sistema operativo del robottino verde infatti la nuova funzionalità non è ancora stata prevista, visto inizialmente verrà rilasciata solo per iOS.

Proprio gli utenti di dispositivi con sistema operativo iOS si vedranno aggiornare l’applicazione di YouTube nelle prossime settimane.

Ricordiamo che recentemente YouTube ha pubblicato il rapporto trimestrale dei video rimossi da luglio a settembre. La società ha cancellato 7,8 milioni di video, da circa 1,7 milioni di canali e oltre 224 milioni di commenti, il tutto grazie soprattutto al ruolo del machine learning.