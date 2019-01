Iliad, più Giga in Europa per l’offerta da 5,99€

Filippo Vendrame,

Iliad ha aggiornato la sua vecchia offerta da 5,99 euro al mese oggi non più sottoscrivibile, aumentando i Giga usufruibili all’interno del territorio europeo. L’operatore francese ha deciso di aumentare questo limite a 3 GB, migliorando sensibilmente la sua tariffa. I suoi clienti che dispongono di questo piano tariffario e che si recano spesso all’estero non potranno che essere contenti visto che la soglia è ben superiore al limite minimo imposto dalla direttiva europea sul Roaming in UE.

Questa decisione di aumentare il traffico dati in Europa arriva a seguito dell’introduzione del nuovo regolamento del “Roaming Like At Home” per quanto riguarda il traffico dati che è scattato il primo gennaio 2019. L’offerta da 5,99 euro al mese prevedeva chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet 4G. Trattasi della tariffa speciale che Iliad lanciò al momento del suo debutto ufficiale in Italia e che li ha permesso di rivoluzionare il mercato tariffario italiano.

L’aggiornamento tariffario di Iliad è trasparente. Questo significa che i suoi clienti in possesso di questa tariffa non dovranno fare nulla. Le nuove soglie europee saranno aggiornate automaticamente e si potranno verificare dalla propria Area Clienti accessibile dal sito web ufficiale dell’operatore.

Si ricorda, infine, che il “Roaming Like At Home” è utilizzabile all’interno dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, a cui si aggiungono anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che fanno parte della European Economic Area (EEA).