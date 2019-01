Samsung Galaxy S8, prima beta di Android 9 Pie

Luca Colantuoni,

A poche ore dall’avvio del programma beta per il Galaxy Note 8, Samsung ha comunicato l’inizio dell’analogo programma per i Galaxy S8/S8+. Gli utenti in possesso di questi due smartphone potranno quindi scaricare la prima versione di Android 9 Pie con la nuova interfaccia One UI.

Come sempre, l’avvio del One UI Beta Program è stato annunciato attraverso l’app Samsung Member. Al momento è riservato all’India, ma presto sarà consentita l’iscrizione anche in altri paesi. Dopo aver effettuato la registrazione al programma sarà possibile scaricare la prima beta del nuovo sistema operativo Google sui Galaxy S8/S8+. La dimensione del file è circa 1,6 GB. Il produttore coreano consiglia di effettuare preventivamente un backup dei dati personali e di aggiornare tutte le app al termine della procedura.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S8 e S8+, tutte le immagini

Le novità di Android 9 Pie sono ormai note. Gli utenti troveranno inoltre la nuova interfaccia che sostituisce la prevedente Samsung Experience e semplifica l’interazione con i contenuti, grazie allo spostamento di pulsanti e menu nella parte inferiore dello schermo. Tra le funzionalità c’è la modalità notturna che migliora la visibilità al buio, riducendo l’affaticamento degli occhi.

La versione finale dovrebbe essere rilasciata entro il mese di marzo. La beta per il Galaxy Note 8 è intanto arrivata anche nel Regno Unito. Intanto aumenta il numero di paesi in cui è disponibile Android 9 Pie per il Galaxy Note 9. Al momento il totale è sette: India, Corea del Sud, Germania, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Australia e Polonia.