Google, 25 milioni per app di IA a fini sociali

Intelligenza artificiale di Google al servizio del sociale. Scade il 22 gennaio il bando per partecipare all’iniziativa AI Impact Challenge, che finanzierà i migliori progetti no profit sull’uso benefico dell’intelligenza artificiale. Le organizzazioni selezionate riceveranno il supporto di esperti Google e potranno accedere a un fondo complessivo di 25 milioni di dollari.

Google.org ha annunciato la Google AI Impact Challenge nell’ottobre 2018, un’iniziativa rivolta alle organizzazioni no profit, alle imprese sociali e alle università che vogliono usare l’intelligenza artificiale per risolvere le principali sfide sociali e ambientali di oggi. I vincitori avranno accesso a un fondo di 25 milioni di dollari, con il supporto di esperti Google nel campo dell’intelligenza artificiale e potranno usufruire di crediti e consulenza sulle piattaforme di Google Cloud. Sarà possibile inviare il proprio progetto a Google.org fino al 22 gennaio.

L’intelligenza artificiale – si legge nel comunicato stampa di bigG – permette un nuovo approccio ai problemi e offre nuove possibilità di migliorare la vita delle persone. In questi ultimi anni l’intelligenza artificiale ha permesso di affrontare in modo innovativo importanti sfide della nostra società- fanno sapere da Google -, come la diagnosi precoce del tumore al seno, la lotta alla carestia, la previsione delle inondazioni e delle scosse di assestamento dopo un terremoto, la protezione delle balene e l’impatto dei cambiamenti climatici sui ghiacciai.