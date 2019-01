Google comincia a rilasciare Wear OS 2.3

Antonino Caffo,

Niente di ufficiale ma un bel po’ di segnalazioni arrivate su Reddit confermano che l’aggiornamento a Wear OS 2.3 è praticamente cosa fatta per molti smartwatch.

Nonostante vi siano marchi ancora in attesa della versione 2.2. (che è un po’ il problema della frammentazione di Android), numerosi orologi connessi stanno cominciando a ricevere l’update, che porta concrete novità ai quadranti di brand differenti. I primi a segnalare l’aggiornamento su Reddit sono stati i possessori di, nell’ordine, TicWatch S, Fossil Sport e Montblanc Summit 2. I cambiamenti? Visto che non vi è ancora un ufficialità, la stessa Google non ha emesso bollettini specifici, limitandosi con il ricordare i miglioramenti alla home e alla visualizzazione delle app sugli smartwatch. Oltre a ciò, una più profonda integrazione con Assistente Google e con il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Al di là delle ammissioni degli utenti sul web, pare che l’update porti con sé alcune correzioni minori, come la chiusura dei bug che ancora causano crash di app e altri piccoli problemi sin dall’avvento di Wear OS 2. Di certo, a giorni vi sarà la comunicazione del rilascio della 2.3, che andrà a confermare quanto letto sinora, oltre ad aggiungere tutti i particolari sulla pubblicazione, inclusa la lista degli orologi supportati per l’aggiornamento.

Come anticipato, il problema di Wear OS è simile (se non altrettanto grave) a quello che affligge Android. Per i vari smartphone possono servirci settimane, se non mesi, prima che almeno i top di gamma si allineino agli update più recenti. Nonostante questa volta i primi a stare al passo con il software siano il Fossil Sport e il Montblanc Summit 2, entrambi con un processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100, questo non vuol dire che i dispositivi con un chip precedente non saranno aggiornati; semplicemente arriveranno dopo.