MediaWorld, arriva la TV mania

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 23 di gennaio. Il volantino “TV mania” è incentrato prevalentemente su offerte dedicate ai televisori di nuova generazione ma non mancano, comunque, proposte su smartphone, computer, prodotti per il gaming, macchine fotografiche e tantissimo altro ancora.

Trattandosi di un volantino dedicato ai televisori, MediaWorld ha deciso di proporre ai suoi clienti una lunga lista di TV di ultima generazione che permettono di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica dove poter godere della vera alta definizione. Per esempio, Il Samsung UE55NU7170UXZT con display da 55 pollici 4K è proposto al prezzo di 479 euro. In alternativa, il Samsung UE65NU7170UXZT con schermo da addirittura 65 pollici 4K può essere portato a casa al costo di 699 euro.

Tra gli smartphone, invece, spiccano il Samsung Galaxy S9 a 549 euro, l’iPhone X 64 GB a 799 euro, il Huawei Mate 20 Lite a 299 euro e l’iPhone XS 64 GB a 1049 euro. MediaWorld propone anche una piccola selezione di computer Windows 10. Per esempio, l’Acer ASPIRE 5 con processore Intel Core i7 è proposto al costo di 699 euro. Gli amanti della fotografia potranno rivolgere la loro attenzione sulla reflex NIKON D5300 venduta dalla catena di elettronica a 499 euro. Per gli amanti dell’avventura, invece, si evidenzia l’action cam GOPRO Hero 7 Black a 429 euro.

Per gli appassionati di gaming, MediaWorld propone la console PS4 Pro con doppio controller a 399 euro. Non mancano poi accessori e periferiche per il mondo dei videogiocatori.

Infine, presenti nel volantino gadget vari, smartwatch, robot per le pulizie domestiche, droni ed tanti piccoli accessi ad alto tasso di tecnologia.

MediaWorld propone acquisti rateali a tasso zero su tutte le spese superiori a 299 euro con un numero di rate che potrà essere deciso dal cliente.