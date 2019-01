WhatsApp batte Facebook: è l’app più popolare

Candido Romano,

La scommessa di Facebook nell’acquisto di WhatsApp per 19 miliardi di dollari nel 2014 sembra che stia dando i suoi frutti, almeno in termini numerici. All’epoca dell’acquisizione la popolare app di messaggistica aveva “solo” 450 milioni di utenti attivi. Oggi gli utilizzatori sono più che triplicati in tutto il mondo. Cosa ancora più curiosa è che, secondo alcune stime, WhatsApp ha sorpassato Facebook in popolarità.

Dallo scorso settembre per la prima volta ha infatti più utenti attivi al mese su Android e iPhone rispetto a Facebook, secondo la ricerca di App Annie “State of Mobile”. Non sono stati forniti i numeri precisi, ma secondo quanto riferito a VentureBeat WhatsApp ha superato Facebook già da qualche mese.

In realtà il social network blu è stato è in cima alle app del 2018 globalmente per numero di utenti, ma in molti mercati, dall’India all’Indonesia, dagli UK alla Turchia, Russia e molti altri, ha perso terreno verso l’app di messaggistica acquisita ormai cinque anni fa. Un portavoce di Facebook ha declinato di commentare, non saranno rilasciati dati specifici al momento.

La riluttanza però nel condividere i numeri di WhatsApp è sicuramente in contrasto con la comunicazione adottata inizialmente dalla società, che era ben contenta di esporre la crescita in più occasioni nel corso di un anno. L’app però negli ultimi mesi sta attraversando un periodo difficile per il suo ruolo, almeno in alcuni paesi, di piattaforma che consente il propagarsi di fake news. Notizie false che in alcuni casi hanno portato anche a omicidi e linciaggi.

Mark Zuckerberg infatti nei risultati del Q3 2018 non ha parlato ddi dati per ogni app, ma ha detto solo che 2,6 miliardi di utenti usano Facebook, WhatsApp, Instagram o Messenger ogni mese, ma di media più di 2 miliardi di persone usano almeno uno di questi servizi ogni giorno. L’ultima volta che questi numeri sono stati condivisi è stato a gennaio 2018, quando Zuckerberg disse che WhatsApp aveva 1,5 miliardi di utenti attivi al mese. Anche secondo Apptopia, che ha pubblicato lo scorso mese il suo report sui download globali delle app più popolari, WhatsApp è stato scaricato più volte rispetto a Facebook nel 2018.