Fifa 19, talenti della serie A tra le FUT Stars

Marco Locatelli,

Cutrone, Calabria, Bentancur, Kluivert e Lafont. Cosa hanno in comune questi calciatori? Sono tra i giovani talenti delle FUT Stars, le promesse del calcio internazionale selezionate da EA SPORTS e che saranno disponibili come Oggetti Speciali nei pacchetti FIFA 19 Ultimate Team per un periodo limitato.

Le Stelle del Futuro di FUT 19 sono i giocatori più promettenti di questa stagione del calcio mondiale, a cui EA SPORTS ha voluto attribuire i valori che si aspetta possano raggiungere tra qualche anno, quando questi giovani campioni potranno essere all’apice della propria carriera e riconosciuti in tutto il panorama calcistico internazionale.

Tra le ventuno Stelle del Futuro di FUT 19 trovano posto Patrick Cutrone e Davide Calabria, rispettivamente classe ’98 e ’96, diventati irrinunciabili per i rossoneri nelle ultime stagioni. A rappresentare il campionato italiano ci sono anche il bianconero Rodrigo Bentancur, classe ’97, con il romanista Justin Kluivert e il portiere della Fiorentina Alban Lafont, entrambi classe ’99.

Tra gli enfants prodiges del calcio mondiale anche Vinicius Junior, attaccante diciottenne del Real Madrid, il capitano dell’Ajax Matthjiss De Ligt e il ventenne difensore dell’Olympique Lione Houssem Aouar.

Inoltre, i tifosi potranno eleggere la loro Stella del Futuro scegliendo tra 5 candidati, tra cui la rivelazione del campionato italiano Krzysztof Piątek.

Per quanto riguarda il mondo eSports, ricordiamo che Electronic Arts e la Union of European Football Association (UEFA) hanno annunciato di recente la eChampions League, espansione delle EA SPORTS FIFA Global Series, che offrirà a milioni di appassionati di calcio virtuale l’opportunità, nuova e inedita, di vivere attraverso il torneo la UEFA Champions League.

La eChampions League si aggiunge alla lunga lista di eventi e tornei eSports che si terranno in tutto il mondo sulla strada della FIFA eWorld Cup 2019, in programma per la prossima estate. I giocatori qualificati si sfideranno su PlayStation 4 e parteciperanno agli eChampions League Global Online Knockout che si disputeranno tra il 2 e il 3 marzo, dove saranno decretati i 64 migliori accederanno agli eventi di qualificazione dal vivo che si terranno il 26 e 27 aprile.