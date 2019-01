Italian Video Game Awards, settima edizione

Marco Locatelli,

Tornano gli Oscar italiani dei videogiochi. A tre mesi di distanza dalla cerimonia di premiazione, che si svolgerà l’11 aprile, fervono i preparativi per la settima edizione degli Italian Video Game Awards. L’evento, promosso da AESVI – l’associazione che rappresenta il settore in Italia – celebra l’eccellenza nel mondo dei videogiochi e si è affermato nel corso degli anni fino a diventare un importante appuntamento per pubblico e stampa.

L’ultima edizione ha visto importanti cambiamenti, sia nel nome che nel format, con un vero e proprio red carpet ad accogliere ospiti nazionali e internazionali che sarà riproposto quest’anno durante una serata di gala, esclusiva e formale, che porrà l’accento sul valore culturale e artistico del videogioco grazie anche alla presenza dei creatori dei titoli di maggior successo pubblicati nel corso del 2018 giunti in Italia per ritirare le iconiche statuette a forma di coda di drago. La cerimonia di premiazione andrà in scena quest’anno giovedì 11 aprile 2019 nella prestigiosa cornice dell’Acquario Romano di Roma.

La Giuria del premio sarà guidata dal giornalista del Corriere della Sera Federico Cella, Presidente in carica dalla passata edizione, mentre la squadra di giurati sarà totalmente rinnovata.

I componenti della Giuria che affiancheranno il Presidente nel difficile compito di eleggere i migliori videogiochi del 2018 saranno i giornalisti Federico Ercole (Il Manifesto), Andrea Andrei (Il Messaggero), Gian Luca Rocco (Tgcom24), Vincenzo Lettera (Multiplayer), Alessandro Bruni (Everyeye), Gianluca Loggia (IGN), Fabrizia Malgeri (Gamereactor), Fjona Cakalli (TechPrincess), Paolo Cupola (La Gazzetta dello Sport, sarà il giurato tecnico esports) e Alessandra Contin (La Stampa, giurato tecnico Made in Italy). A completare la squadra ci sarà il regista, produttore e autore Fabio Guaglione.

Nei prossimi mesi i dodici giurati definiranno le categorie degli Italian Video Game Awards 2018, le nomination e i vincitori in vista della serata di premiazione.

Per quanto riguarda le produzioni italiane invece, si apre oggi la raccolta delle candidature dei titoli realizzati in Italia e pubblicati tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2018. I videogiochi italiani saranno valutati dalla Giuria e potranno ricevere una nomination per le categorie Best Italian Game e Best Italian Debut Game. I vincitori saranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione, l’11 aprile 2019. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Regolamento per i premi dedicati ai videogiochi italiani candidati agli Italian Video Game Awards sul sito della manifestazione: www.italianvideogameawards.com