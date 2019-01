LG G7 ThinQ, iniziato il roll out di Android 9 Pie

Luca Colantuoni,

LG dovrebbe annunciare il nuovo LG G8 ThinQ tra circa un mese, ma gli utenti attendono ancora il rilascio di Android 9 Pie per il G7 ThinQ. Il produttore ha finalmente avviato la distribuzione dell’aggiornamento in Corea del Sud, quindi il nuovo sistema operativo arriverà presto anche in Italia.

LG aveva annunciato ad aprile l’apertura del Global Software Update Center, ovvero un centro dedicato allo sviluppo e distribuzione degli aggiornamenti. L’obiettivo era velocizzare il loro rilascio, ma la situazione non è migliorata molto. Da questo punto di vista, il produttore rimane uno dei peggiori in assoluto, nonostante le modifiche apportate all’interfaccia siano inferiori a quelle applicate da Samsung ai suoi Galaxy. I più fortunati sono gli utenti coreani che possono finalmente installare Android 9 Pie sui loro G7 ThinQ.

Galleria di immagini: LG G7 ThinQ, immagini dello smartphone

La dimensione del pacchetto è circa 1,35 GB. Le principali novità del sistema operativo sono note: nuovo sistema di navigazione tramite gesture, luminosità adattativa, batteria adattativa e tante altre. Il changelog pubblicato da LG elenca anche novità specifiche dello smartphone, tra cui la funzionalità Magic Photo e il supporto “dual app” che permette di usare la stessa app di messaggistica con più account.

LG ha inoltre pubblicato un roadmap, valida per la Corea, che interessano altri smartphone. Nel primo trimestre verrà aggiornato anche il V35 ThinQ, mentre nel secondo trimestre toccherà a V40 ThinQ, V30 e V30S. G6, V20 e Q8 (2018) riceveranno Android 9 Pie nel terzo trimestre. Infine sarà il turno (quarto trimestre) di Q9 e X5 (2018). Come si dice in questi casi “meglio tardi che mai”.