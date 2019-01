Apple resuscita iPhone SE

Marco Grigis,

iPhone SE torna in vendita, seppur momentaneamente. La società di Cupertino, infatti, ha deciso di rimettere in vendita il piccolo smartphone, rimosso dalla propria lineup lo scorso settembre, dopo il lancio di iPhone XS e iPhone XR. Non vi sarebbero piani, però, per reintrodurre ufficialmente il modello: la distribuzione, infatti, è relativa unicamente ai fine serie sul sito ufficiale dell’azienda.

La resurrezione di iPhone SE, lo smartphone da 5 pollici con caratteristiche hardware sovrapponibili a iPhone 6S, è avvenuta nel corso del weekend sulla versione statunitense di Apple Store. Il gruppo di Cupertino ha infatti reso disponibile un numero limitato di esemplari, con storage da 32 GB e 128 GB, proposti all’allettante prezzo di 249 e 299 dollari rispettivamente. Il device include un display da 4 pollici, un chip della famiglia A9, Touch ID e una fotocamera da 12 megapixel.

Come lecito attendersi, gli stock sono andati letteralmente a ruba e, in poco meno di 24 ore, tutte le scorte di Apple sono state esaurite. Al momento, non è dato sapere se il gruppo abbia intenzione di estendere questa promozione anche ad altri Paesi del mondo, oltre agli Stati Uniti.

iPhone SE è stato uno smartphone dal buon successo sul mercato, poiché capace di intercettare i nostalgici dei 4 pollici, garantendo tuttavia una performance al passo con i tempi. Da tempo si parla di un possibile lancio di un iPhone SE 2, una versione aggiornata con display almeno da 5.5 pollici, ma alle indiscrezioni non è mai seguita un’effettiva presentazione del device. Apple potrebbe aver tuttavia abbandonato questo progetto, per evitare che un nuovo iPhone SE possa cannibalizzare iPhone XR, l’ultimo device colorato del gruppo. Tuttavia, il gruppo si trova oggi con una lineup priva di uno smartphone a prezzo contenuto e, dopo la riduzione delle guidance per il Q1 2019, non si può escludere un cambio in corsa.

Galleria di immagini: iPhone SE: le foto