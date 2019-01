CoopVoce, si ricarica con Satispay

Filippo Vendrame,

Satispay, l’app tutta italiana che ha rivoluzionato il modo di fare i pagamenti in Italia, consente adesso di ricaricare anche le utenze CoopVoce. I clienti dell’operatore virtuale di Coop Italia potranno utilizzare l’app Satispay per ricaricare in maniera facile e veloce la propria SIM. CoopVoce si aggiunge, così, al già nutrito elenco di operatori mobile i cui clienti possono ricaricare le loro utenze attraverso Satispay. App, infatti, in precedenza permetteva già di ricaricare i clienti Vodafone, TIM, Wind, Tre Italia, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, DIGI Mobil, Tiscali Mobile, 1Mobile e Ho. Mobile.

Approfittare di questa nuova opportunità è davvero molto semplice. Del resto, Satispay è nota per essere un’app intuitiva e di facile approccio, anche per gli utenti meno esperti. Gli interessati dovranno scaricare l’app Satispay, registrarsi ed associare il proprio IBAN per i pagamenti. Successivamente, attraverso l’app, gli utenti dovranno recarsi su Servizi-> Ricariche telefoniche e scegliere poi il loro operatore telefonico che nel caso specifico è CoopVoce. Effettuato questo passaggio, gli utenti dovranno inserire il loro numero di cellulare, scegliere il taglio di ricarica e confermare.

A quel punto non si dovrà fare altro che attendere il messaggio di avvenuta ricarica. L’operazione non richiede che pochi secondi per essere portata a termine. In pochi click e direttamente dal proprio smartphone, i clienti CoopVoce potranno ricaricare la loro SIM.

Le novità in ambito ricarica per CoopVoce non sono finite qui. Con l’obiettivo di rendere le ricariche sempre più semplici, i clienti dell’operatore virtuale potranno ricaricare la loro utenza anche nei punti vendita SNAI o Paymat abilitati della propria città.

Si ricorda, infine, che CoopVoce si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.