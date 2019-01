Vodafone Special Minuti, offerte operator attack

Filippo Vendrame,

Vodafone, anche in questa seconda parte del mese di gennaio, continua a proporre una serie di tariffe operator attack per avvicinare i clienti degli altri operatori. Nella fattispecie, trattasi delle offerte Vodafone Special Minuti che permettono di avere sino a 50 GB di traffico Internet. Queste speciali tariffe prevedono, tutte, l’obbligo di portabilità e possono essere attivate solamente presso i negozi ufficiali dell’operatore Vodafone.

Vodafone Special Minuti 50 Giga offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet. Attivabile da chi arriva da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. Questa stessa offerta può essere attivata anche da chi proviene da Iliad e da Kena Mobile ma ad un prezzo di 7,99 euro al mese. Vodafone Special Minuti 30 Giga, invece, propone chiamate illimitate e 30 GB traffico dati. Il tutto a 6 euro al mese. Questa tariffa è attivabile da chi proviene da PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile, 1 Mobile, BT Italia full MVNO, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL.

Vodafone Special Minuti 30 Giga è richiedibile anche da chi effettua la portabilità da Iliad e da Kena Mobile al prezzo di 6,99 euro al mese.

Vodafone Special Minuti 20 Giga prevede chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet a 12 euro al mese. Attivabile per i nuovi clienti che giungono da 3 Italia. Per chi arriva da TIM, CoopVoce e Wind questa tariffa può essere attivata a 14,99 euro al mese. Prezzo che sale a 15 euro al mese per chi proviene da un qualsiasi altro operatore italiano.

Per tutte queste offerte è previsto un costo di attivazione. Vodafone, inoltre, richiederà il pagamento della SIM con l’obbligo di una prima ricarica.

I clienti potranno abbinare alle Vodafone Special Minuti anche uno smartphone con prezzi a partire da 1,99 euro al mese per 30 mesi.