Iliad sbarca nei negozi Carrefour

Filippo Vendrame,

Iliad continua ad espandere la sua rete di punti vendita. Dopo aver aperto diversi Corner all’interno dei negozi Unieuro, l’operatore francese ha iniziato ha predisporre i suoi negozi anche all’interno di diversi punti vendita della catena di supermercati Carrefour. Grazie a questa novità, la presenza dell’operatore francese all’interno del territorio italiano aumenta sensibilmente. Per le persone arriva, dunque, un modo più semplice per acquistare una SIM Iliad senza dover utilizzare il solo canale online.

In tutti i punti vendita Carrefour in cui saranno presenti i Corner Iliad saranno installati i Simbox, i famosi distributori automatici di SIM che consentono agli interessati di poter acquistare una nuova SIM in pochi e semplici passaggi senza dover sottostare alle classiche lunghe attese nei negozi. Le persone potranno approfittare dei nuovi Corner Iliad per sottoscrivere le offerte Giga 50, Giga 40 e Voce.

Giga 50, si ricorda, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese. Giga 40, invece, propone chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese. Voce, invece, prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 MB di traffico dati a 4,99 euro al mese.

La presenza dei Corner Iliad nei punti vendita Carrefour sarebbe in continua espansione all’interno di tutto il territorio italiano.

Tra gli ultimi punti vendita della catena di supermercati in cui sono apparsi i Corner Iliad si menzionano:

Carrefour di Torino (Corso Montecucco 108)

Carrefour di Pavia (via Vigentina 19)

Carrefour di Paderno Dugnano (presso centro commerciale Brianza)

Carrefour di Lucca (S.S. Annunziata 278)

Carrefour di San Giuliano Terme (PI)

Per scoprire il Corner Iliad più vicino alla propria posizione, sul sito ufficiale dell’operatore francese è disponibile un comodo e semplice tool online.