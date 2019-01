Neffos C5 Plus, economico con Android Go

Luca Colantuoni,

TP-Link ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Neffos C5 Plus, il primo smartphone del produttore cinese con Android Go. Si tratta del terzo modello delle serie con schermo FullView, dopo i Neffos C9 e C9A. Il C5 Plus ha tuttavia un display più piccolo e una dotazione hardware inferiore. La scelta verrà comunque fatta considerando principalmente il prezzo.

Il Neffos C5 Plus possiede uno schermo FullView da 5,34 pollici con risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Lo spessore delle cornici è abbastanza ridotto, quindi c’è più spazio per la visualizzazione delle app, dei siti web e dei contenuti multimediali. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT6580M a 1,3 GHz, affiancato da 512 MB o 1 GB di RAM e 8/16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 64 GB. Si tratta di configurazioni tipiche per uno smartphone con Android 8.1 Oreo (Go Edition).

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 5 megapixel. Tra le funzionalità supportate ci sono HDR, Burst (sequenza rapida di scatti) e Panorama. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 2 megapixel e offre la modalità Beautify per migliorare i selfie. Speciali algoritmi regolano l’esposizione in base alla luce ambientale ed esaltano la luminosità del viso del soggetto.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e una batteria da 2.200 mAh. Il Neffos C5 Plus sarà disponibile da febbraio in due colori: grigio e rosso. I prezzi sono 69,99 euro (512 MB/8 GB), 79,99 euro (1 GB/8 GB) e 89,99 euro (1 GB/16 GB).