Wind Tre, 1 Gbps a Rho e a Bollate

Filippo Vendrame,

Wind Tre porta la banda ultralarga a Rho e a Bollate grazie alla rete in fibra ottica di Open Fiber. La rete di nuova generazione, con velocità fino a 1 Gbps, arriverà direttamente nelle aziende e nelle abitazioni dei cittadini di questi comuni grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).

Wind Tre e Open Fiber estendono ulteriormente i servizi in fibra nell’hinterland di Milano, disponibili anche a Sesto San Giovanni, Bresso, Opera, Rozzano, Buccinasco, Segrate, Pioltello, Vimodrone, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Cornaredo, Corsico, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio, oltre che in numerose altre località italiane, attraverso un’infrastruttura che garantisce il massimo delle performance in navigazione.

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta “Fibra 1000” a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone con “Super Fibra” a brand 3. In occasione del lancio, i clienti di Rho e Bollate potranno attivare le offerte in fibra di Wind e 3 al prezzo speciale di 21,99 euro, anziché 24,99 euro.

I cittadini di questi comuni potranno accedere grazie alla banda ultralarga a tutta una serie di servizi di valore aggiunto prima impossibili da utilizzare. Per le aziende un’opportunità per poter competere nel migliore dei modi grazie alle possibilità che concede la fibra ottica.

Wind Tre supporta l’iniziativa con una campagna di comunicazione che prevede attività sui social network, materiale dedicato riservato ai negozi dei Rho e Bollate, oltre che l’utilizzo di camion vela che transiteranno nei due comuni del milanese.

Maggiori informazioni sulle offerte direttamente all’interno dei siti ufficiali di Wind e di 3 Italia.