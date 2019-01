ASUS ZenFone Max (M2) e Max Pro (M2) in Italia

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia di due nuovi smartphone di fascia media. Si tratta dello ZenFone Max (M2) e ZenFone Max Pro (M2), disponibili già in alcuni paesi dall’inizio di dicembre. Entrambi hanno un notch nella parte superiore dello schermo e una batteria di elevata capacità. Ci sono però differenze in termini di specifiche e quindi di prezzo.

ASUS ZenFone Max Pro (M2)

Lo ZenFone Max Pro (M2) possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover) con finitura Wave (rivestimento lucido a 16 strati). Lo schermo IPS da 6,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass 6, ha una risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 19:9. Il notch ospita la fotocamera frontale da 13 megapixel, abbinata ad un obiettivo con apertura f/2.0, e il flash LED. La capsula auricolare è stata inserita nel bordo superiore. La dotazione hardware comprende anche il processore octa core Snapdragon 660, 6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore Sony IMX486 da 13 megapixel e un sensore da 5 megapixel per catturare l’informazione sulla profondità. La fotocamera principale ha un obiettivo con sei lenti e apertura f/1.8, autofocus PDAF, flash LED e tecnologia di riconoscimento automatico della scena. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e offre un’autonomia fino a 45 ore in conversazione.

Presenti inoltre il lettore di impronte digitale, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione stock (Android 9 Pie verrà rilasciato a fine gennaio). Lo smartphone è disponibile in due colorazioni: Midnight Blue e Cosmic Titanium. Può essere acquistato su ASUS e-shop, presso gli ASUS Gold Store e nei negozi Unieuro ad un prezzo di 299,99 euro.

ASUS ZenFone Max (M2)

Lo ZenFone Max (M2) possiede invece un telaio unibody in alluminio e uno schermo IPS da 6,3 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 632, 4 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 13 e 2 megapixel, mentre quella frontale è da 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Presenti inoltre il lettore di impronte digitale, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione stock.

Lo smartphone è disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Space Blue e Meteor Silver. Può essere acquistato su ASUS e-shop, presso gli ASUS Gold Store e nei negozi retail ad un prezzo di 199,99 euro.