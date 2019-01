Jabra Elite 85h, cuffie wireless con IA

Filippo Vendrame,

Accesso agli assistenti vocali a mani libere grazie alle cuffie Elite 85h che Jabra ha presentato al recente CES 2019 di Las Vegas. Queste innovative cuffie per la musica utilizzano un mix tra il microfono e l’app Jabra Sound per consentire alle persone di poter richiamare Alexa o l’Assistente Google con il solo ausilio della voce e senza dover utilizzare tasti fisici come, invece, serve su altri prodotti della stessa categoria. Oltre ad offrire un’interazione completamente a mani libere con gli assistenti vocali, le cuffie Jabra Elite 85h sono state progettate per garantire una riproduzione del suono di altissima qualità.

Da menzionare, innanzitutto, la tecnologia SmartSound di Jabra che permette alle cuffie Elite 85h di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante per offrire le migliori chiamate e la migliore fruizione della musica possibile. Jabra SmartSound si basa sulla tecnologia di analisi del contesto di audEERING, che utilizza l’analisi della scena acustica dei suoni ambientali in tempo reale. La tecnologia è in grado di rilevare oltre 6.000 caratteristiche peculiari del suono e utilizza questo per adattare l’uscita audio a ogni specifico contesto.

Per esempio, quando si passa da un luogo rumoroso ad uno più tranquillo, la tecnologia intelligente di contesto prenderà nota e regolerà automaticamente l’audio. Selezionerà una delle tre modalità: “Commute“, “In Public” o “In Private” per garantire una qualità costante dell’esperienza audio. Gli utenti possono personalizzare ulteriormente le proprie impostazioni musicali tramite l’app Jabra Sound +, che ricorderà le impostazioni all’interno della modalità per future simili situazioni.

Le cuffie includono l’Active Noise Cancellation (ANC) e la tecnologia HearThrough di Jabra, che consente agli utenti di decidere quanta parte del mondo esterno far penetrare in fase di ascolto.

Non solo riproduzione sonora perfetta ma anche lunga autonomia. Il produttore dichiara sino a 32 ore d’utilizzo. Le cuffie saranno disponibili in quattro colori (Black, Titanium Black, Gold Beige e Navy), da aprile 2019 presso rivenditori selezionati al prezzo di vendita suggerito di 299 euro.

Oltre alle cuffie Elite 85h, Jabra, al CES 2019 di Las Vegas, ha presentato anche Move Style Edition, una versione aggiornata delle acclamate cuffie wireless Jabra Move. Progettata per la fruizione wireless della musica in movimento, la Move Style Edition offre una durata della batteria aumentata fino a 14 ore, garantendo allo stesso tempo un suono eccezionale, comfort e peso leggero. E quando la batteria è esaurita, o non è possibile collegarsi in modalità wireless, è possibile utilizzare un cavo opzionale da 3,5 mm.

Questa cuffia è già disponibile nei colori Titanium Black, Gold Beige e Navy al prezzo di 99 euro.