Vodafone, nuova promozione Tutto Illimitato

Vodafone ha deciso di proporre ad alcuni suoi clienti l’esclusiva offerta speciale “Tutto Illimitato“. Trattasi di una promozione “ad personam” riservata ad un preciso target di clienti. Non tutti, dunque, potranno richiederla ma solamente i fortunati che riceveranno un avviso via SMS. Più nello specifico, questa promozione offre chiamate illimitate, SMS illimitati e Giga illimitati per una settimana al costo di appena 1 euro.

Tutti coloro che riceveranno il messaggio da Vodafone avranno tempo sino solo al 25 gennaio per richiedere l’attivazione di questa speciale offerta. L’attivazione è molto semplice. Tutto quello che si dovrà fare è rispondere “SI” all’SMS inviato da Vodafone. Una volta inviato il messaggio di adesione, i clienti dovranno attendere un ulteriore SMS in cui sarà contenuta la conferma dell’attivazione della promozione. Normalmente, la conferma dell’attivazione dell’offerta arriva entro 48 ore. Durante i 7 giorni dell’utilizzo della promozione “Tutto Illimitato”, il traffico generato non andrà ad intaccare i contatori delle proprie offerte.

Ovviamente, al termine della settimana, i clienti Vodafone torneranno ad utilizzare il loro piano tariffario originale. La disattivazione sarà del tutto automatica.

La nuova offerta “Tutto Illimitato” non sembra includere particolari vincoli, soprattutto per quanto riguarda l’uso di Internet. I clienti che attiveranno l’opzione potranno davvero usufruire di un periodo “senza limiti” dei servizi erogati da Vodafone. Ovviamente, l’operatore specifica che dovrà essere rispettato quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto Vodafone. La propria linea, dunque, dovrà essere utilizzata in maniera lecita e corretta. Niente abusi approfittando dell’assenza di limiti, quindi.

Vodafone potrebbe proporre l’offerta “Tutto Illimitato” non solamente via SMS ma anche tramite IVR 42100, IVR 42200, IVR 40333, IVR 190, App MyVodafone e l’area personale all’interno del sito ufficiale dell’operatore.