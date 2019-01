YouTube smette di raccomandare video complottisti

Candido Romano,

YouTube smetterà di raccomandare video complottisti. A causa dell’algoritmo della piattaforma anche le ricerche più innocue potrebbero portare a video contenenti fake news o molto peggio. In passato è emerso anche che YouTube Kids non è immune a tutto questo, il che ha esposto i bambini a contenuti che non dovrebbero assolutamente vedere.

YouTube non suggerirà più “contenuti borderline” o quelli in che “disinformano gli utenti in maniera dannosa“, anche se rientrano nelle linee guida della community. Alcuni esempi: video che mettono in discussione la tragedia avvenuta l’11 settembre del 2001, affermazioni sulla Terra piatta, cure miracolose per gravi malattie.

Sembra assurdo, ma YouTube è piena di video di questo tipo e di altrettante persone che cascano nella rete della disinformazione. Questa decisione ha effetto su circa l’1% dei video su tutta la piattaforma, dice la stessa YouTube. Non sono numeri bassi, si parla di milioni di contenuti.

“Riteniamo che questo cambiamento rappresenti un equilibrio tra il mantenimento della libertà di parola sulla piattaforma e il rispetto delle nostre responsabilità verso gli utenti“, ha affermato YouTube. Sarà comunque un algoritmo a decidere quali video consigliati appariranno nelle raccomandazioni. Probabilmente si tratta di una decisione discutibile, dal momento che gli algoritmi sono la causa principale del problema. Questa nuova politica verrà applicata gradualmente, a partire da un numero limitato di video negli Stati Uniti, prima di espandersi in tutto il mondo man mano che l’algoritmo diventa più raffinato.

Rimane comunque un problema di fondo: i video riguardo la Terra piatta e in generale tutti i contenuti con sfondo complottista rimarranno sulla piattaforma. Saranno visibili dagli utenti che si iscrivono a canali del genere, semplicemente spariranno dai video consigliati.