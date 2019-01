Olympus, in arrivo sette nuove lenti

Antonino Caffo,

Dopo l’annuncio della OM-D E-M1X e lo sviluppo del teleobiettivo zoom 150-400mm, Olympus ha aggiornato la sua strategia che ci porterà a scoprire un totale di sette lenti nell’arco del 2019 e oltre. Al fianco dell’ottica da 150-400 mm, chi possiede una macchina del brand potrà sfruttare molti altri obiettivi compatibili, lanciati con una certa frequenza nei prossimi mesi. In realtà la compagnia è rimasta un po’ vaga sulle tempistiche ma almeno sappiamo di cosa si tratta.

Avremo dunque un teleobiettivo M.Zuiko Pro da 50-220mm, un teleobiettivo M.Zuiko Pro da 70-240mm, un obiettivo zoom grandangolare M.Zuiko Pro da 9-28 mm, un obiettivo zoom standard M.Zuiko Pro da 12-35 mm, un obiettivo zoom M.Zuiko ad alto ingrandimento da 14-200mm e un super-teleobiettivo M.Zuiko da 100-400mm. Oltre a questi, la roadmap di Olympus indica anche che potremmo vedere più di obiettivo a lunghezza focale fissa, per coprire varie distanze, da 12 mm a 50 mm. Come anticipato, non ci sono date di lancio confermate per nessuno di questi obiettivi, ma ci aspetteremmo di vederne almeno un paio già quest’anno. Il motivo? La più recente O-MD E-M1X è sulla carta una gran macchina ma per dare il meglio di sé necessita di un upgrade hardware a corredo sostanziale.

Insieme a queste succose anticipazioni, Olympus ha annunciato un flash resistente agli agenti atmosferici, l’FL-700WR, insieme a un telecomando wireless (FC-WR) e un ricevitore (FR-WR). Il più interessante è sicuramente il flash, che offre la stessa durevolezza degli obiettivi Pro di Olympus e progettato per essere compatibile con il sistema OM-D. FL-700WR può collegarsi a tre gruppi e un numero illimitato di unità flash, tale da permettere ai fotografi di selezionare quali usare e a che intensità. L’accessorio integra una modalità Multi Flash, per beneficiare di un lampeggio continuo durante un’esposizione lunga con intensità variabile e la compatibilità con le modalità High Res Shot, Focus Stacking e Focus Bracketing sulle nuove fotocamere come la E-M1X e la E-M1 Mark II. Questi tre prodotti saranno disponibili entro la fine di febbraio.