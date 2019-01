TIM, le novità di febbraio su rete mobile

Filippo Vendrame,

TIM mette mano al suo listino consumer annunciando una serie di importanti novità tariffarie dedicate al mondo mobile. La prima novità è dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di molto traffico dati. Internet 10GB offre 10 GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese con rinnovo automatico. Costo di attivazione di 5 euro. Ancora disponibili Supergiga 20 e Supergiga 40 che offrono 20 GB al mese e 40 GB al mese a 9,99 euro e a 11,98 euro.

Internet 10GB e Supergiga 40 sono compatibili con il servizio MultiSIM. I clienti TIM potranno suddividere il traffico dati con una seconda loro SIM. Dal 28 gennaio al 24 febbraio tutti coloro che attiveranno Supergiga 20 otterranno un bonus di 80 GB. Nel primo mese potranno contare, quindi, su ben 100 GB. Tutti coloro che attiveranno una di queste soluzioni di connettività dati potranno beneficiare anche di uno sconto di 50 euro sull’acquisto di un modem WiFi. Sino al 24 febbraio continuano le attuali offerte TIM Senza Limiti. Tuttavia, viene meno il vincolo minimo di 24 mesi di permanenza. I costi di attivazione saranno di 12 euro per i nuovi clienti e di 15 euro per i già clienti.

Novità per TIM Senza Limiti Silver che offre minuti illimitati, 5 GB di traffico e uso delle app di chat e social senza limiti. Il tutto a 15 euro al mese con addebito su credito residuo. Se si pagherà con carta di credito, conto corrente o TIM Pay, il traffico dati a disposizione sale a 20 GB al mese.

Proseguono per tutto il mese di febbraio le tariffe TIM Young Senza Limiti Special Edition 15 GB e 30 GB con 9 euro di costo di attivazione per la 30 GB e di 12 euro per la 15 GB. I clienti stranieri di TIM potranno richiedere ed attivare TIM International Senza Limiti con chiamate nazionali illimitate, 300 minuti verso l’estero, sino a 30 GB di Internet e uso delle app di chat illimitato. Il tutto a 9,99 euro al mese. Più nello specifico, questa tariffa prevede 15 GB di traffico se con addebito su credito residuo. Traffico che sale a 30 GB per chi addebiterà su carta di credito, conto corrente o TIM Pay. Costo di attivazione di 9 euro.

Novità anche sugli smartphone abbinabili alle offerte con l’introduzione di un nuovo listino consultabile sul sito di TIM. Infine, il costo di attivazione di Internet 8GB e 24GB sarà di 5 euro.